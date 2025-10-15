Sprawa dotyczyła podwyżki opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, o której zdecydowało miasto stołeczne Warszawa w stosunku do jednej ze spółdzielni mieszkaniowych na Ursynowie. Cała sprawa miała miejsce w 2018 r., kiedy to sfinalizowano transakcję zbycia dwóch stanowisk garażowych w jednym z budynków należących do spółdzielni. Nabywcy uzyskali odrębną własność tych dwóch stanowisk, co do których ustanowiono prawo własności (jako własność odrębnych lokali). W tej sytuacji miasto uznało, że obydwa te lokale – stanowiska garażowe – po ich wyodrębnieniu nie są już lokalami mieszkaniowymi i w stosunku do tych nieruchomości wyodrębnionych zastosowano podwyższoną stawkę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, ustaloną dla nieruchomości przeznaczonych na inne cele niż mieszkaniowe.

Z tą podwyżką nie zgodziła się spółdzielnia i skierowała sprawę do sądu – z sukcesem, gdyż już w I instancji sąd nakazał miastu powrót do poprzedniej, niższej stawki opłaty za użytkowanie wieczyste. Wskazał, że tak naprawdę nie doszło do zmiany zasad użytkowania lokalu, gdyż miejsca te, jako powiązane z mieszkaniami i służące mieszkańcom, nadal mogą pełnić funkcję mieszkaniową. Rozstrzygnięcie to podtrzymał sąd apelacyjny.