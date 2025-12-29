Potwierdziły się informacje DGP o propozycjach Ministerstwa Sportu i Turystyki, które mają uporządkować rynek wynajmu pokoi turystom w ramach najmu krótkoterminowego. Chodzi m.in. o rejestrację działalności takich obiektów.

Powstanie Centralny Wykaz Turystycznych Obiektów Noclegowych, w którym będą informacje o innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Najem krótkoterminowy będzie więc rejestrowany i każdemu obiektowi nadany będzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) indywidualny numer identyfikacyjny. Konieczne będzie również przedłożenie regulaminu porządkowego i potwierdzenie spełnienia wymagań przeciwpożarowych i sanitarnych.

Kary do 50 tys. zł będą grozić nie tylko za świadczenie usług hotelarskich bez uzyskania wpisu do właściwej ewidencji, ale także m.in. za używanie oznaczeń, które mogą wprowadzać klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego. Karany będzie też brak podania w ofercie informacji o numerze wpisu do ewidencji. W przypadku innych obiektów (najem krótkoterminowy) kary pieniężne będą ustalane przez marszałków województw, na wniosek lokalnych włodarzy, w drodze decyzji administracyjnej. Będzie od nich przysługiwało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Kontrole i strefy z zakazem najmu krótkoterminowego

Obiekty świadczące usługę najmu krótkoterminowego będą też podlegały kontrolom. Uprawnienie do ich zgłaszania zyskają osoby mieszkające w obrębie tej samej nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe oraz organy spółdzielni mieszkaniowej. Jeśli obiekt nie podda się kontroli – wójt zawiesi jego wpis do ewidencji. W przypadku niespełnienia wymagań sanitarnych czy przeciwpożarowych – obiekt zostanie wykreślony z ewidencji.

Rada gminy, mając na uwadze szczególny charakter danego budynku, a także porządek i bezpieczeństwo publiczne, będzie mogła ustalić strefę z zakazem prowadzenia najmu krótkoterminowego przez inne obiekty (nie będzie to dotyczyć hoteli czy pensjonatów). Projekt uchwały w tej sprawie będzie podlegał konsultacjom z mieszkańcami (termin na zgłaszanie uwag nie będzie krótszy niż 21 dni).