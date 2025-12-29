- Dni wolne od pracy 2026: 14 świąt w ustawie, ale część wypada w weekend
- Święta ustawowo wolne od pracy 2026: pełna lista dat (dzień po dniu)
- Kalendarz dni wolnych 2026: te święta „przepadają”, bo wypadają w niedzielę
- Kalendarz dni wolnych 2026 w jednym miejscu: daty i dni tygodnia - tabela
- Czy są nowe dni wolne od pracy w 2026? Porównanie z 2025 rokiem
- Dni wolne 2026 w pigułce: 4 liczby, które warto zapamiętać
W 2026 roku nie ma żadnych nowych świąt ani ustawowych zmian względem 2025 roku. Kalendarz 2026 rządzi się tymi samymi zasadami – i właśnie dlatego warto przyjrzeć mu się dokładnie, bo przesunięcia świąt w obrębie tygodnia robią dużą różnicę.
Dni wolne od pracy 2026: 14 świąt w ustawie, ale część wypada w weekend
Ustawa o dniach wolnych od pracy wymienia 14 konkretnych świąt, które – obok wszystkich niedziel – są wolne od pracy. Część ma stałe daty, część jest ruchoma, zależna od kalendarza liturgicznego. W 2026 roku układ dni tygodnia sprawia jednak, że aż cztery święta wypadają w niedzielę, a dwa w sobotę.
To ważne, bo:
- święta w niedzielę nie dają dodatkowego dnia wolnego,
- święta w sobotę obniżają wymiar czasu pracy, co oznacza konieczność wyznaczenia innego dnia wolnego w okresie rozliczeniowym.
Dopiero po uwzględnieniu tego mechanizmu widać, ile „czystego” wolnego faktycznie zostaje w kalendarzu.
Święta ustawowo wolne od pracy 2026: pełna lista dat (dzień po dniu)
W 2026 roku dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce są:
- 1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok
- 6 stycznia (wtorek) – Święto Trzech Króli
- 5 kwietnia (niedziela) – pierwszy dzień Wielkanocy
- 6 kwietnia (poniedziałek) – drugi dzień Wielkanocy
- 1 maja (piątek) – Święto Pracy
- 3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja
- 24 maja (niedziela) – Zielone Świątki
- 4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
- 15 sierpnia (sobota) – Wniebowzięcie NMP
- 1 listopada (niedziela) – Wszystkich Świętych
- 11 listopada (środa) – Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia (czwartek) – Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia (piątek) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
- 26 grudnia (sobota) – drugi dzień Bożego Narodzenia
To kompletna, zamknięta lista – bez projektów zmian i bez zapowiedzi nowych dni wolnych.
Kalendarz dni wolnych 2026: te święta „przepadają”, bo wypadają w niedzielę
W 2026 roku cztery święta wypadają w niedzielę:
- 5 kwietnia – Wielkanoc,
- 3 maja – Święto Konstytucji,
- 24 maja – Zielone Świątki,
- 1 listopada – Wszystkich Świętych.
Te dni nie generują dodatkowego wolnego dla osób pracujących w standardowym trybie od poniedziałku do piątku.
Z kolei dwa święta wypadają w sobotę:
- 15 sierpnia,
- 26 grudnia.
W tym przypadku pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym, bo święto obniża wymiar czasu pracy. To jedyne momenty w 2026 roku, gdy „coś się odzyskuje” z weekendu.
Kalendarz dni wolnych 2026 w jednym miejscu: daty i dni tygodnia - tabela
Poniżej porządkujemy wszystkie święta w jednym miejscu, razem z dniami tygodnia.
|Święto
|Data w 2026 roku
|Dzień tygodnia
|Nowy Rok
|1 stycznia
|czwartek
|Trzech Króli
|6 stycznia
|wtorek
|Wielkanoc (I dzień)
|5 kwietnia
|niedziela
|Wielkanoc (II dzień)
|6 kwietnia
|poniedziałek
|Święto Pracy
|1 maja
|piątek
|Święto Konstytucji 3 Maja
|3 maja
|niedziela
|Zielone Świątki
|24 maja
|niedziela
|Boże Ciało
|4 czerwca
|czwartek
|Wniebowzięcie NMP
|15 sierpnia
|sobota
|Wszystkich Świętych
|1 listopada
|niedziela
|Święto Niepodległości
|11 listopada
|środa
|Wigilia
|24 grudnia
|czwartek
|Boże Narodzenie (I dzień)
|25 grudnia
|piątek
|Boże Narodzenie (II dzień)
|26 grudnia
|sobota
Czy są nowe dni wolne od pracy w 2026? Porównanie z 2025 rokiem
Krótka odpowiedź: nie. Nie ma nowych świąt, nie ma likwidacji dotychczasowych, nie zmieniają się też zasady „oddawania” dnia wolnego za święto w sobotę. Różnica między latami wynika wyłącznie z układu kalendarza, a nie z decyzji ustawodawcy.
Jeśli interesuje Cię praktyczne planowanie urlopu i mostków, odsyłamy do osobnego materiału: „Urlop 2026: Jak zamienić 22 dni w 55? Kalendarz mostków” – tam skupiamy się wyłącznie na strategii, bez powtarzania listy świąt.
Dni wolne 2026 w pigułce: 4 liczby, które warto zapamiętać
Najważniejsze informacje, które warto zapamiętać to:
- 14 świąt ustawowych – bez zmian względem poprzednich lat,
- 4 święta w niedzielę, które nie dają dodatkowego wolnego,
- 2 święta w sobotę, za które trzeba wyznaczyć inny dzień wolny,
- realnie dla pracujących od poniedziałku do piątku oznacza to 10 dni wolnych „w tygodniu”.
Reszta to matematyka kalendarza – i właśnie ona decyduje, czy rok wydaje się „łaskawy”, czy raczej rozczarowujący.
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28 z późn. zm.)
- Kodeks pracy – art. 130 § 2 (obniżenie wymiaru czasu pracy z tytułu święta w sobotę)
- Kalendarz liturgiczny Kościoła katolickiego na 2026 rok
