W 2026 roku nie ma żadnych nowych świąt ani ustawowych zmian względem 2025 roku. Kalendarz 2026 rządzi się tymi samymi zasadami – i właśnie dlatego warto przyjrzeć mu się dokładnie, bo przesunięcia świąt w obrębie tygodnia robią dużą różnicę.

Dni wolne od pracy 2026: 14 świąt w ustawie, ale część wypada w weekend

Ustawa o dniach wolnych od pracy wymienia 14 konkretnych świąt, które – obok wszystkich niedziel – są wolne od pracy. Część ma stałe daty, część jest ruchoma, zależna od kalendarza liturgicznego. W 2026 roku układ dni tygodnia sprawia jednak, że aż cztery święta wypadają w niedzielę, a dwa w sobotę.

To ważne, bo:

święta w niedzielę nie dają dodatkowego dnia wolnego ,

, święta w sobotę obniżają wymiar czasu pracy, co oznacza konieczność wyznaczenia innego dnia wolnego w okresie rozliczeniowym.

Dopiero po uwzględnieniu tego mechanizmu widać, ile „czystego” wolnego faktycznie zostaje w kalendarzu.

Święta ustawowo wolne od pracy 2026: pełna lista dat (dzień po dniu)

W 2026 roku dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce są:

1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok

– Nowy Rok 6 stycznia (wtorek) – Święto Trzech Króli

– Święto Trzech Króli 5 kwietnia (niedziela) – pierwszy dzień Wielkanocy

– pierwszy dzień Wielkanocy 6 kwietnia (poniedziałek) – drugi dzień Wielkanocy

– drugi dzień Wielkanocy 1 maja (piątek) – Święto Pracy

– Święto Pracy 3 maja (niedziela) – Święto Konstytucji 3 Maja

– Święto Konstytucji 3 Maja 24 maja (niedziela) – Zielone Świątki

– Zielone Świątki 4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało

– Boże Ciało 15 sierpnia (sobota) – Wniebowzięcie NMP

– Wniebowzięcie NMP 1 listopada (niedziela) – Wszystkich Świętych

– Wszystkich Świętych 11 listopada (środa) – Narodowe Święto Niepodległości

– Narodowe Święto Niepodległości 24 grudnia (czwartek) – Wigilia Bożego Narodzenia

– Wigilia Bożego Narodzenia 25 grudnia (piątek) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

– pierwszy dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia (sobota) – drugi dzień Bożego Narodzenia

To kompletna, zamknięta lista – bez projektów zmian i bez zapowiedzi nowych dni wolnych.

Kalendarz dni wolnych 2026: te święta „przepadają”, bo wypadają w niedzielę

W 2026 roku cztery święta wypadają w niedzielę:

5 kwietnia – Wielkanoc,

3 maja – Święto Konstytucji,

24 maja – Zielone Świątki,

1 listopada – Wszystkich Świętych.

Te dni nie generują dodatkowego wolnego dla osób pracujących w standardowym trybie od poniedziałku do piątku.

Z kolei dwa święta wypadają w sobotę:

15 sierpnia ,

, 26 grudnia.

W tym przypadku pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym, bo święto obniża wymiar czasu pracy. To jedyne momenty w 2026 roku, gdy „coś się odzyskuje” z weekendu.

Kalendarz dni wolnych 2026 w jednym miejscu: daty i dni tygodnia - tabela

Poniżej porządkujemy wszystkie święta w jednym miejscu, razem z dniami tygodnia.

Święto Data w 2026 roku Dzień tygodnia Nowy Rok 1 stycznia czwartek Trzech Króli 6 stycznia wtorek Wielkanoc (I dzień) 5 kwietnia niedziela Wielkanoc (II dzień) 6 kwietnia poniedziałek Święto Pracy 1 maja piątek Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja niedziela Zielone Świątki 24 maja niedziela Boże Ciało 4 czerwca czwartek Wniebowzięcie NMP 15 sierpnia sobota Wszystkich Świętych 1 listopada niedziela Święto Niepodległości 11 listopada środa Wigilia 24 grudnia czwartek Boże Narodzenie (I dzień) 25 grudnia piątek Boże Narodzenie (II dzień) 26 grudnia sobota

Czy są nowe dni wolne od pracy w 2026? Porównanie z 2025 rokiem

Krótka odpowiedź: nie. Nie ma nowych świąt, nie ma likwidacji dotychczasowych, nie zmieniają się też zasady „oddawania” dnia wolnego za święto w sobotę. Różnica między latami wynika wyłącznie z układu kalendarza, a nie z decyzji ustawodawcy.

Jeśli interesuje Cię praktyczne planowanie urlopu i mostków, odsyłamy do osobnego materiału: „Urlop 2026: Jak zamienić 22 dni w 55? Kalendarz mostków” – tam skupiamy się wyłącznie na strategii, bez powtarzania listy świąt.

Dni wolne 2026 w pigułce: 4 liczby, które warto zapamiętać

Najważniejsze informacje, które warto zapamiętać to:

14 świąt ustawowych – bez zmian względem poprzednich lat,

– bez zmian względem poprzednich lat, 4 święta w niedzielę , które nie dają dodatkowego wolnego,

, które nie dają dodatkowego wolnego, 2 święta w sobotę , za które trzeba wyznaczyć inny dzień wolny,

, za które trzeba wyznaczyć inny dzień wolny, realnie dla pracujących od poniedziałku do piątku oznacza to 10 dni wolnych „w tygodniu”.

Reszta to matematyka kalendarza – i właśnie ona decyduje, czy rok wydaje się „łaskawy”, czy raczej rozczarowujący.

