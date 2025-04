Sprzedaż nieruchomości poza działalnością gospodarczą wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego (PIT), jeśli sprzedaż następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym podatnik nabył tę nieruchomość (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o PIT). * ilekroć w artykule jest mowa o „nieruchomości” oznacza to nieruchomości (lub ich części lub udziały w nieruchomości) i prawa majątkowe takie jak: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, jak również prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Majątek małżeński - jak liczyć 5-letni okres Ustawodawca przewidział szczególne zasady liczenia okresu pięciu lat w sytuacjach dotyczących majątków małżeńskich. KiS przybliża ten temat, omawiając trzy podstawowe przypadki, jakie występują u podatników będących małżonkami albo byłymi małżonkami: Nabycie do majątku wspólnego, a sprzedaż z majątku osobistego małżonka – sytuacja, gdy po ustaniu wspólności majątkowej nieruchomość trafia do majątku osobistego, a następnie zostaje sprzedana.

Czym jest i na czym polega wspólność majątkowa małżeńska?

Wspólność majątkowa małżeńska – zwana również wspólnością ustawową; co do zasady obowiązuje od momentu zawarcia małżeństwa do jego zakończenia; może nie powstać albo zostać zniesiona, jeśli odpowiednio przyszli małżonkowie albo małżonkowie zawrą umowę majątkową małżeńską (tzw. intercyzę); może być również zniesiona orzeczeniem sądu. Wspólność majątkowa małżeńska jest współwłasnością łączną. Oznacza to, że każdy z małżonków jest (wspólnie z drugim małżonkiem) właścicielem całej rzeczy lub prawa, pozostających w takiej wspólności, a nie właścicielem udziału ½ w tej rzeczy lub prawie. Oprócz majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską, istnieją równolegle majątki osobiste każdego z małżonków.

Majątek osobisty każdego z małżonków to majątek nabyty przed ślubem (po ślubie pozostaje własnością osobistą małżonka) oraz majątek nabyty w trakcie małżeństwa, z określonych źródeł (np. w wyniku dziedziczenia, zapisu bądź darowizny – o ile spadkodawca/darczyńca nie wskazał, że majątek ma wejść do wspólności majątkowej małżeńskiej spadkobiercy/obdarowanego). Małżonkowie mogą zawierać między sobą umowy, na mocy których przenoszą składniki pomiędzy majątkami (z majątku osobistego/osobistych do wspólnego albo z majątku wspólnego do osobistego/osobistych).

Nabycie do majątku wspólnego i sprzedaż z majątku wspólnego

Najprostszą sytuacją – jeśli chodzi o liczenie okresu pięciu lat, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, jest ta, gdy małżonkowie kupują nieruchomość w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej i nieruchomość ta pozostaje w ich majątku wspólnym do chwili sprzedaży. W takim przypadku istotna jest data zakupu nieruchomości i data jej sprzedaży. Po stronie małżonków nie powstanie przychód podatkowy, jeśli pomiędzy końcem roku kalendarzowego, w którym małżonkowie kupili nieruchomość, a datą, kiedy małżonkowie zbyli nieruchomość, minęło pięć lat.

Przykład Małżonkowie w grudniu 2015 r. kupili nieruchomość do majątku objętego wspólnością małżeńską. W styczniu 2025 r. sprzedali tę nieruchomość. Okres pięciu lat liczymy od końca 2015 r., tj. roku, w którym małżonkowie kupili nieruchomość. Upłynął więc z końcem 2020 r. Odpłatne zbycie nieruchomości w styczniu 2025 r. nie jest więc dla małżonków źródłem przychodu – kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości nie jest przychodem podatkowym i nie podlega opodatkowaniu.

Nabycie do majątku osobistego małżonka a sprzedaż z majątku wspólnego

Małżonek, który ma nieruchomość w swoim majątku osobistym, może wnieść ją do wspólności majątkowej małżeńskiej. Włączenie do majątku wspólnego może nastąpić poprzez:

umowę rozszerzającą wspólność majątkową małżeńską (art. 47 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego);

(art. 47 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego); umowę darowizny (art. 888 Kodeksu cywilnego), przy czym musi to być darowizna do majątku wspólnego małżonków.

Włączenie do majątku wspólnego małżonków nieruchomości, która wcześniej należała do jednego z nich, nie jest traktowane jako nowy moment nabycia tej nieruchomości dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że dla każdego z małżonków moment nabycia nieruchomości będzie ustalany w oparciu o okoliczności nabycia nieruchomości przez małżonka, który ją następnie wniósł do wspólnego majątku.

Przykład Pani X. kupiła nieruchomość w styczniu 2010 r. W marcu 2020 r. wyszła za mąż. W grudniu 2021 r. Pani X. – umową rozszerzającą wspólność majątkową – włączyła swoją nieruchomość do majątku wspólnego małżonków. W efekcie, mąż Pani X. stał się wspólnie z żoną właścicielem całości nieruchomości nabytej przez nią w 2010 r. Małżonkowie planują sprzedać nieruchomość w 2025 r. Okres 5 lat liczymy od końca 2010 r., tj. roku, w którym Pani X. kupiła nieruchomość. Upłynął więc z końcem 2015 r. Sprzedaż nieruchomości przez małżonków w 2025 r. nie będzie dla żadnego z nich źródłem przychodu.

Przykład Małżonkowie mają wspólność ustawową. W lipcu 2018 r. rodzice męża darują mu nieruchomość. Nieruchomość ta jest majątkiem osobistym męża. W 2023 r. umową darowizny mąż włącza nieruchomość do majątku wspólnego małżonków. Małżonkowie planują sprzedać nieruchomość w 2025 r. Okres pięciu lat liczymy od końca 2018 r., tj. roku, w którym mąż nabył nieruchomość w darowiźnie. Upłynął więc z końcem 2023 r. Sprzedaż nieruchomości przez małżonków w 2025 r. nie będzie dla żadnego z nich źródłem przychodu.

Nabycie do majątku wspólnego, a sprzedaż z majątku osobistego małżonka

Ustawowy ustrój majątkowy między małżonkami może zostać zniesiony albo ograniczony m.in.:

umową majątkową między małżonkami (tzw. intercyzą) albo

w wyniku orzeczenia rozwodu albo separacji.

Sytuacje te mogą wiązać się z podziałem majątku wspólnego przez małżonków albo byłych małżonków. Często składnikiem majątku objętym podziałem są nieruchomości.

Otrzymanie przez jednego z małżonków nieruchomości z tytułu podziału majątku wspólnego w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT).

Także późniejsza sprzedaż takiej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym – o ile zostanie spełniony warunek upływu pięciu lat liczonych od końca roku, w którym nieruchomość została nabyta do majątku wspólnego małżonków, aż do momentu jej sprzedaży.

Ważne Skoro wspólność majątkowa małżeńska ma charakter łączny, to małżonkowie byli wspólnie właścicielami całej nieruchomości. Wobec tego, nawet jeśli w wyniku podziału majątku wspólnego, jeden z małżonków otrzymał na swoją wyłączną własność całą nieruchomość, nie jest to dla niego nowe nabycie tej nieruchomości bądź jej części.

W konsekwencji, przy obliczaniu okresu pięciu lat, uwzględnia się okoliczności nabycia nieruchomości przez małżonków do wspólności majątkowej małżeńskiej (art. 10 ust. 6 ustawy o PIT).

Przykład Małżonkowie X w 2006 r. kupili nieruchomość w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej. W 2015 r. małżonkowie rozwiedli się, a w 2019 r. podzielili majątek wspólny. Pani X dokonała spłaty na rzecz Pana X i stała się jedynym właścicielem nieruchomości. W listopadzie 2022 r. Pani X sprzedała nieruchomość. Okres pięciu lat liczymy od końca 2006 r., tj. roku, w którym Pani X nabyła nieruchomość wspólnie z mężem. Upłynął więc z końcem 2011 r. Sprzedaż nieruchomości przez Panią X w 2025 r. nie będzie dla niej źródłem przychodu.

Zasady rozliczania sprzedaży nieruchomości

Jeśli:

podatnik sprzedał nieruchomość po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym ją nabył i

sprzedaż ta nie odbyła się w ramach działalności gospodarczej tego podatnika,

to sprzedaż nie powoduje żadnych obowiązków w podatku dochodowym (w tym obowiązku składania zeznania podatkowego).

Jeśli natomiast podatnik sprzedał nieruchomość przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym ją nabył, ma obowiązek rozliczyć się z tej transakcji w podatku dochodowym. Powinien złożyć zeznanie podatkowe na formularzu PIT-39, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym zbył nieruchomość (art. 45 ust. 1a pkt 3 ustawy PIT).

Ważne W zeznaniu wykazuje się dochód ze sprzedaży nieruchomości (przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty jego uzyskania). Dochód ten podlega opodatkowaniu 19 proc. podatkiem dochodowym (art. 30e ust. 1 ustawy PIT).

Jeśli przychody ze sprzedaży nieruchomości uzyskali małżonkowie, to nawet jeżeli są one objęte wspólnością majątkową małżeńską, nie podlegają łącznemu rozliczeniu przez małżonków. To oznacza, że każdy z małżonków sprzedających nieruchomość powinien złożyć osobne zeznanie PIT-39 i wykazać w nim połowę przychodów ze sprzedaży i połowę kosztów uzyskania tych przychodów (art. 8 ust. 1 ustawy o PIT).

Warto pamiętać, że w zeznaniu PIT-39 podatnik może wykazać dochód zwolniony z podatku dochodowego, jeśli w ciągu trzech lat od końca roku, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości, osiągnięty z tego tytułu dochód przeznaczy na własne cele mieszkaniowe (warunki zwolnienia określa art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz ust. 25-30a ustawy o PIT).

Można wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej

Sytuacje zbywania nieruchomości przez małżonków albo byłych małżonków mogą mieć bardziej skomplikowany charakter niż te omówione w artykule. W razie wątpliwości co do skutków podatkowych takich sprzedaży, podatnicy mogą składać wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej.

We wniosku należy przedstawić wyczerpujący opis sprawy. Istotne jest, aby opis zawierał informacje potrzebne do udzielenia odpowiedzi, w szczególności mogą być potrzebne poniższe informacje:

jakiej nieruchomości dotyczy wniosek (grunty zabudowane/niezabudowane, lokal/budynek mieszkalny, lokal/budynek niemieszkalny, itp.);

jakie prawo przysługuje do tej nieruchomości (prawo własności, spółdzielcze własnościowe prawo, prawo użytkowania wieczystego);

kiedy (data nabycia) i na podstawie jakiej umowy wnioskodawca nabył nieruchomość;

czy są inni współwłaściciele nieruchomości; jeśli tak – kto jest współwłaścicielem;

jeśli współwłaścicielem nieruchomości jest małżonek wnioskodawcy – czy nieruchomość została nabyta do wspólności majątkowej małżeńskiej i czy pozostaje we wspólnym majątku małżonków, czy może każdy z małżonków ma swój udział w nieruchomości;

jeśli miało miejsce przenoszenie nieruchomości pomiędzy majątkiem osobistym a majątkiem wspólnym małżonków: kiedy (data) i jaką umowę w tym zakresie zawarli małżonkowie; kto pierwotnie nabył nieruchomość, data nabycia i na jakiej podstawie (np. umowa kupna, dziedziczenie, darowizna);

jeśli miało miejsce przenoszenie nieruchomości pomiędzy majątkiem wspólnym a majątkiem osobistym: kiedy (data) i na jakiej podstawie nieruchomość stała się majątkiem osobistym jednego z małżonków; w jaki sposób nieruchomość została wcześniej nabyta do wspólności majątkowej małżeńskiej;

jeśli nabycie nieruchomości nastąpiło w ramach dziedziczenia – data nabycia nieruchomości przez spadkodawcę; ilu było spadkobierców; czy spadkobiercy przeprowadzili dział spadku – jeśli tak, na jakich warunkach;

kiedy wnioskodawca sprzedał albo zamierza sprzedać nieruchomość;

czy sprzedaż nastąpiła albo nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej wnioskodawcy.

Ważne Jeśli podatnik chce otrzymać interpretację indywidualną we własnej sprawie, może złożyć wniosek ORD-IN. Jeśli kilka osób (małżonkowie albo współwłaściciele nieruchomości, pozostający w takiej samej sytuacji) chce uzyskać wspólną interpretację, mogą złożyć wniosek wspólny (wniosek ORD-WS).

Wniosek składa się do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej: listownie – ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała; przez Internet – za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP, wykorzystując adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej: /KIS/wnioski; za pomocą portalu e-Urząd Skarbowy, przez system e-doręczeń.

Potrzebne informacje dotyczące zasad składania wniosku, instrukcję wypełniania wniosku i formularze znajdują się na stronie: podatki.gov.pl., a także na stronie Krajowej Informacji Skarbowej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał wiele interpretacji indywidualnych dotyczących opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości objętych wspólnością majątkową między małżonkami, które zostały opublikowane na stronie internetowej wyszukiwarki EUREKA. Można się z nimi zapoznać nieodpłatnie, bez konieczności logowania.

Podatnicy mogą również otrzymać informacje podatkowe dotyczące własnej sprawy korzystając z infolinii Krajowej Administracji Skarbowej poprzez kontakt telefoniczny z konsultantami Krajowej Informacji Skarbowej oraz kanały komunikacji umożliwiające zadawanie pytań elektronicznych i czat z konsultantem