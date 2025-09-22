Zgodnie z zapowiedziami resortu sprawiedliwości cyfryzuje się sądownictwo. Chodzi o cyfryzację już istniejących rejestrów oraz przejście na elektroniczny model w odniesieniu do nowych wpisów w rejestrach. Te działania mają zwiększyć przejrzystość oraz umożliwić zainteresowanym łatwiejsze wyszukiwanie informacji. Z zaprezentowanych przepisów wynika, że po wpisaniu podmiotu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych ZOZ wszystkie oryginały i odpisy będą trafiały do zbioru dokumentów w systemie teleinformatycznym.

To niektóre spośród zmian, które znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o KRS oraz niektórych innych ustaw (UDER49). Zaproponowane przez MS przepisy porządkują również zasady udostępniania akt. Chodzi przede wszystkim o dostęp do Krajowego Rejestru Karnego. Dziś, pomimo następującego po upływie określonego czasu tzw. zatarcia skazania, można pozyskać informacje o kryminalnej przeszłości sprawdzanej osoby, korzystając z publicznie dostępnego rejestru. Na skutek zmian przeglądanie KRK za pomocą systemu teleinformatycznego nie będzie już możliwe dla każdego, a dostęp do tych danych będzie przyznawany wyłącznie na wniosek.

Jakie kary za brak sprawozdań finansowych do KRS?

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że jedną z największych bolączek dotyczących funkcjonowania KRS jest niewydolność tzw. postępowań przymuszających wszczynanych przez sąd wobec tych podmiotów, które nie składają sprawozdań finansowych. „Sankcja w postaci grzywny w wielu przypadkach nie motywuje obowiązanych do wykonania obowiązków rejestrowych. Wiele postępowań przymuszających jest umarzanych wobec stwierdzenia, że w związku z bezskutecznością egzekucji nałożonej na podmiot grzywny ich kontynuacja jest bezprzedmiotowa” – czytamy w uzasadnieniu do projektu. Powodem umorzeń postępowań jest to, że spora część tych, wobec których się toczą, to w praktyce martwe spółki, a koszty egzekucji należności przewyższają spodziewane korzyści.

Receptą na ten stan rzeczy ma być zastąpienie kary pieniężnej sądową wzmianką w rejestrze o tym, że dany podmiot nie dopełnił obowiązków sprawozdawczych. „Umieszczona w eksponowanym miejscu wzmianka wydaje się być sankcją o wiele bardziej dotkliwą niż grzywna. Może bowiem skutkować utratą zaufania obecnych lub potencjalnych kontrahentów podmiotu do osób zobowiązanych do wykonywania obowiązków sprawozdawczych. To właśnie obawa przed ujawnieniem takiej wzmianki ma motywować podmioty obowiązane do podjęcia czynności zmierzających do wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych” – stwierdza resort.