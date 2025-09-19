I prezes Sądu Najwyższego Malgorzta Manowska wydała zarządzenie, na mocy którego tymczasowo powierzyła kierowanie Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jednej z neosędzi, którą wcześniej przeniosła z Izby Cywilnej. Sędzia Dawid Miąsik, który stoi na stanowisku, że z mocy prawa powinien pełnić funkcję prezesa Izby Pracy, zaskarżył tę decyzję do sądu administracyjnego.

Spór o władzę w ostatniej izbie Sądu Najwyższego, w której tzw. nowi sędziowie nie stanowią jeszcze większości, trwa od września 2024 r. Wówczas bowiem zakończyła się trzyletnia kadencja Piotra Prusinowskiego na stanowisku prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Jako że nie wybrano jego następcy, Małgorzata Manowska stwierdziła, że to ona przejmie kierowanie izbą (powołała się przy tym na przepis ustawy o SN, który stanowi, że I prezes SN kieruje pracami SN). Ta decyzja spotkała się jednak ze sprzeciwem ze strony przewodniczących wydziałów IP. Jak bowiem wskazywali, obowiązki prezesa izby, do czasu wyboru następcy sędziego Prusinowskiego, powinien pełnić najstarszy służbą przewodniczący wydziału, a więc Dawid Miąsik. Wskazywali przy tym na ustawę o SN, która w kwestiach nieuregulowanych odsyła do prawa o ustroju sądów powszechnych (dalej: u.s.p.). Chodzi o art. 22b par. 2 u.s.p., który stanowi, że w przypadku braku powołania wiceprezesa sądu, funkcję prezesa sądu, przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, wykonuje najstarszy służbą sędzia pełniący funkcję przewodniczącego wydziału.

Jeszcze tego samego dnia, w którym Manowska próbowała przejąć kontrolę nad IP, premier Donald Tusk na konferencji prasowej oświadczył, że I prezes SN musi liczyć się z zawiadomieniem do prokuratury. Krótko po tym na stronie SN opublikowano komunikat, z którego wynikało, że I prezes SN wydała zarządzenie upoważniające sędziego Miąsika do tymczasowego kierowania izbą. Jednocześnie poinformowano, że Małgorzata Manowska stoi na stanowisku, że w tej sytuacji nie ma zastosowania przepis u.s.p., na który powoływali się przewodniczący wydziałów. I że jej zdaniem sędzia Miąsik może stać na czele izby tylko do czasu wyznaczenia tymczasowego prezesa Izby Pracy przez prezydenta. Taką kompetencję głowie państwa przyznaje bowiem ustawa o SN.

Małgorzata Manowska przenosi neosędzię i upoważnia ją do kierowania Izbą Pracy SN

Teraz jednak doszło do kolejnego zwrotu. Jak bowiem ustalił DGP, Małgorzata Manowska w lipcu br. najpierw przeniosła z Izby Cywilnej do Izby Pracy Agnieszkę Górę-Błaszczykowską, a następnie zarządzeniem upoważniła ją do tymczasowego wykonywania czynności związanych z organizacją i kierowaniem pracą IP. Wskazana przez I prezes SN osoba zaliczana jest do grona tzw. nowych sędziów SN, gdyż została powołana do SN w 2023 r. na mocy rekomendacji obecnej, podważanej Krajowej Rady Sądownictwa.

Zarządzenie I prezes SN zostało wydane 19 sierpnia br., a zaczęło obowiązywać 1 września. Teraz zaś sędzia Dawid Miąsik złożył na nie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zarzuca mu niezgodność m.in. z art. 7 konstytucji, który stanowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Tymczasem, zdaniem sędziego Miąsika, zaskarżone zarządzenie zostało wydane bez podstawy prawnej. Żaden przepis bowiem nie daje I prezesowi SN kompetencji do upoważnienia sędziego SN do wykonywania czynności związanych z organizacją i kierowaniem pracą izby. Autor skargi jest również przekonany, że zarządzenie narusza wspomniany już art. 22b par. 2 u.s.p. Ponadto jego zdaniem zaskarżona decyzja została wydana przez osobę nieupoważnioną. Chodzi oczywiście o to, że także Małgorzata Manowska zaliczana jest do grona tzw. neosędziów, czy też nowych sędziów SN. A skoro, twierdzi skarżący, nie może być uznana za sędziego SN, to w konsekwencji tego nie może pełnić żadnych funkcji w tym sądzie.

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji I prezes Sądu Najwyższego

Sędzia Miąsik w swojej skardze domaga się również od WSA wstrzymania wykonania zaskarżonego zarządzenia. Jak bowiem tłumaczy, gdy tak się nie stanie, może dojść do trudnych do odwrócenia skutków. Na podstawie kwestionowanego zarządzenia sędzia Agnieszka Góra-Błaszczykowska sporządza bowiem plany posiedzeń oraz wyznacza składy orzekające. A to powoduje, że strony mogą nie być pewne, czy ich sprawy zostały rozpoznane przez sąd ustanowiony ustawą. Sytuację pogarsza fakt, że nie ma ścieżki pozwalającej zaskarżać wadliwe orzeczenia SN.