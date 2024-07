MSWiA opublikowało założenia do nowelizacji ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 783), regulującej warunki tej wymiany z polskimi podmiotami uprawnionymi, jak policja czy Żandarmeria Wojskowa.

Ministerialne założenia przewidują, że w przypadku, gdy przekazanie informacji będzie wymagać zgody organu prowadzącego postępowanie karne, zasadność jej wydania zostanie rozpatrzona zgodnie z prawem krajowym, a organ właściwy do wydania zgody ma być dostępny dla podmiotu uprawnionego całodobowo, przez siedem dni w tygodniu. Ponadto mają zostać wprowadzone szczegółowe przesłanki odmowy udzielania informacji, a przed podjęciem decyzji o odmowie punkt kontaktowy lub upoważniony podmiot uprawniony będzie mógł niezwłocznie wystąpić do właściwego podmiotu o uzupełnienie wniosku lub przekazanie wyjaśnień w zakresie niezbędnym do jego rozpatrzenia. Nowelizacja ma umożliwić wymianę informacji nie tylko przez punkt kontaktowy, lecz także przez upoważniony podmiot uprawniony, oraz obligować do odbywania szkoleń osoby wykonujące obowiązki w punkcie kontaktowym, w tym w zakresie znajomości i stosowania prawa istotnego dla działania punktu kontaktowego oraz znajomości języka angielskiego.

Projektowana nowela wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/977 w sprawie wymiany informacji między organami ścigania państw członkowskich i uchylającą decyzję ramową Rady 2006/960/WSISW.©℗