W odpowiedzi minister wskazał, że zwycięska fundacja otrzymała w ramach dotacji ponad 613 tys. zł. Odmówił jednak udostępnienia umowy. Stwierdził, że nie stanowi ona treści informacji publicznej, ponieważ została zawarta w ramach działalności Funduszu Sprawiedliwości (FS) i odnosi się do treści indywidualnych ofert, a nie do spraw publicznych. Minister uznał ponadto, że informacją publiczną nie są też same arkusze ocen dotyczące złożonych wniosków. Jak bowiem tłumaczył, karty ocen formalnych i merytorycznych oraz inne protokoły ocen dotyczą konkretnych spraw indywidualnych, a nie wiedzy o sprawach publicznych.