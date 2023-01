Pytanie prejudycjalne, na które odpowiadał TSUE , zadał litewski Sąd Najwyższy. W zawisłej przed nim sprawie po stronie powodowej stanął adwokat domagający się zapłaty zaległego wynagrodzenia, a pozwanym był dawny klient prawnika. Strony łączyło kilka umów o świadczenie usług prawnych. Honorarium adwokata miało wynieść 100 euro za każdą godzinę pracy. Klient nie opłacił wystawionych przez prawnika faktur za wykonane usługi na kwotę prawie 10 tys. euro. Litewski SN zastanawiał się, czy klient, który występował w sprawie jako konsument, może być zobowiązany do zapłaty, skoro w umowie nie przedstawiono mu żadnych wskazówek co do tego, ile ostatecznie może wynieść adwokackie wynagrodzenie.