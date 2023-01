Choć w uwagach ze strony sędziów zaznaczono, że regulacja jest jak najbardziej trafna i potrzebna, pojawiły się także pewne wątpliwości co do poszczególnych przepisów . Sędziowie Sądu Rejonowego w Zawierciu wskazują, że posłużenie się sformułowaniem „szczególnych i nagłych okoliczności”, które miałoby się znaleźć wśród przesłanek sporządzenia testamentu ustnego, może spowodować w przyszłości problemy związane z wykładnią ze względu na ocenny charakter. W swoim stanowisku podkreślają też, że proponowany miesięczny termin na potwierdzenie treści testamentu ustnego może okazać się zbyt krótki, dlatego powinien zostać wydłużony do trzech miesięcy. Z kolei sędziowie Sądu Najwyższego zwracają uwagę, że skrócenie terminu utraty mocy testamentu szczególnego (do wspomnianych trzech miesięcy), choć co do zasady słuszne, powinno zostać lepiej uzasadnione.