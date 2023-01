Reformą kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r. zmieniono model zażaleń na postanowienia wydawane w toku procesu. Do tamtej pory zasadą było, że jest to domeną sądu wyższej instancji, a rozpoznawanie zażalenia przez inny skład tego samego sądu kodeks zastrzegał do kilku dosłownie przypadków. W takim modelu można jednak było skarżyć postanowienia wpadkowe tylko po to, by wydłużyć postępowanie. Aby to ukrócić, ustawodawca postanowił znacznie ograniczyć liczbę przypadków, w których do rozpoznania zażalenia właściwym jest sąd wyższej instancji, jednocześnie rozbudowując katalog tych postanowień, których kontrola odbywa się poziomo.