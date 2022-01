Chodzi o zagadnienie prawne przedstawione przez Sąd Rejonowy w Gliwicach. Dotyczyło ono właściwości sądu do rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu I instancji o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku. Zdaniem składu orzekającego w tej sprawie SR nie występował jako sąd rozpoznający środek odwoławczy (bo tę rolę pełnił sąd okręgowy). Nie był zatem (z zastrzeżeniem art. 395 par. 2 k.p.c.) władny do czynności jurysdykcyjnych względem tego środka odwoławczego – w tym także do przedstawienia zagadnienia prawnego.