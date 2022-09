W przyjętym wczoraj przez rząd projekcie nowelizacji k.p.c. Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje zmianę właściwości rzeczowej sądu poprzez zwiększenie limitu wartości przedmiotu sporu z 75 tys. zł do 100 tys. zł, powyżej którego właściwy będzie sąd okręgowy. To rozwiązanie ma odciążyć sądy okręgowe, a tym samym dociążyć rejonowe, choć w mniejszym stopniu, niż początkowo planowano. Pierwotnie sądy rejonowe miały się w I instancji zajmować sprawami o wartości do 150 tys. zł.