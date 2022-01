Obecnie kodeks postępowania cywilnego wskazuje, że sąd w toku procesu wysłuchuje dziecka, którego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwala. Od tych czynników również zależy uwzględnienie zdania i rozsądnych życzeń małoletniego. Co ważne, takie wysłuchanie odbywa się poza salą sądową. Przepisy nie przewidują jednak, jak w praktyce mają wyglądać warunki rozmowy. Stąd propozycja ustawodawcy, by doprecyzować regulację i wyraźnie wskazać, że wysłuchanie musi zostać przeprowadzone w odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu – po to, by zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz swobodę wypowiedzi, a także zmniejszyć stres związany z kontaktem z sądem.