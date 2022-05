Spadkodawczyni, która zmarła w 2017 r., miała troje dorosłych dzieci, była wdową. Dwoje z trójki rodzeństwa od kilkudziesięciu lat mieszka za granicą. W 1996 r. spadkodawczyni sporządziła przed notariuszem testament, w którym do spadku w całości powołała wszystkie dzieci, zaznaczając, że chce, by dziedziczyły go w równych częściach. W pewnym momencie kontakt z dziećmi mieszkającymi za granicą zaczął się rozluźniać, o co kobieta miała do nich żal. W Polsce pozostał natomiast pozwany, który osobiście opiekował się matką.