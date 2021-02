To zrozumiałe, że w procesie masowej produkcji pojawiają się przeszkody. Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi i Europejską Agencją Leków gotowe są do współpracy z firmami w celu zwiększenia ich mocy produkcyjnych. Jest również rzeczą zrozumiałą, że musimy sobie radzić z pewną dozą niepewności w kwestii dopuszczenia i skuteczności szczepionek, które są wprowadzane na rynek. To, czego nie da się obronić ani zaakceptować, to fakt, że niektóre firmy, takie jak AstraZeneca, próbują wycofać się po podpisaniu umowy na określonych warunkach w poszukiwaniu lepszej oferty. UE podejmie kroki prawne i będzie kontynuować współpracę z innymi firmami. Komisja Europejska musi działać stanowczo. Ale potrzeba też większej przejrzystości, jeśli chodzi o kontrakty. Nawet eurodeputowani nie mogli zobaczyć tych umów. Wszystkie dokumenty zwolnione z klauzul poufności powinny zostać upublicznione, ponieważ potwierdziłoby to wiarygodność Komisji.