Po drugie – na drugą nóżkę – Sąd Najwyższy to nie zwyczajne miejsce pracy, a doktor habilitowana nauk prawnych to nie byle pismak. Jeśli więc zatrudnia się naukowca na stanowisku radcy prawnego, warto liczyć się z tym, że – jak to u samodzielnych pracowników naukowych bywa – zatrudniony będzie prowadził własną działalność naukową. Ta zaś w żadnym razie nie powinna być ograniczona poprzez więzy zatrudnienia. Ba, powiem więcej – gardzę tymi naukowcami, którzy wykorzystują tytuły do schlebiania swoim pryncypałom i nie przejmują się w ogóle, czy to, co mówią, jest sensowne. Artykuł Małgorzaty Wrzołek-Romańczuk należałoby więc oceniać nie przez pryzmat tego, czy się komuś podoba, a nawet czy się z nim zgadza, lecz pod kątem jego fachowości. Zaufanie do autorki pracodawca mógłby bowiem utracić przede wszystkim wtedy, gdyby okazało się, że radca prawny z wieloletnim doświadczeniem wypisuje niedające się uzasadnić bzdury. Z tym przypadkiem jednak, z tego co wiem, nie mamy do czynienia. Podkreślić też warto, że co prawda stosunek łączący osobę z pełnomocnikiem jest szczególny, to inną miarę należałoby przyłożyć do przypadku wystąpienia wbrew swojemu klientowi w toku prowadzonego postępowania, a inaczej – jak w niniejszej sprawie – gdy radca prawny wypowiada się w sposób abstrakcyjny, w oderwaniu od podejmowanych czynności zawodowych.