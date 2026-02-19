Najnowsze stanowisko KRS to odpowiedź na poniedziałkowy apel podpisany przez prezesów 10 sądów apelacyjnych, którzy zwrócili się do sędziów o udział w prawyborach do KRS. Te mają polegać na zaopiniowaniu kandydatów, do czego miałoby dojść na zwołanych na ten sam dzień zgromadzeniach sędziów we wszystkich sądach i wedle takiej samej procedury głosowania, przy przyjęciu tożsamych w treści regulaminów głosowania. Aby jednak legitymizacja tak wyłonionej sędziowskiej części KRS nie budziła wątpliwości, w opisanej procedurze muszą wziąć udział wszyscy sędziowie. A proces ten musi być w pełni demokratyczny, transparentny i uczciwy. Stąd apel do sędziów o powszechny udział w opiniowaniu. Prezesi zadeklarowali jednocześnie, że dołożą wszelkich starań, aby zorganizować cały proces, i że będzie on w pełni przejrzysty, bez ingerencji w proces wyborczy.

Krajowa Rada Sądownictwa: to będzie przekroczenie uprawnień

KRS w swoim najnowszym stanowisku odniosła się do opisywanego apelu „z dezaprobatą”. Jak podkreśliła, forsowana przez prezesów sądów procedura czyni z posłów „notariusz” akceptujących wyniki takiego głosowania. Tymczasem, jak zauważa rada, procedura wyboru jej członków została w sposób zupełny, zgodnie z Konstytucją, uregulowana w ustawie. Dlatego też, twierdzą autorzy stanowiska, „jakiekolwiek uzupełnianie procedury w drodze pozaustawowej narusza określoną w art. 7 Konstytucji RP zasadę legalizmu i praworządności, zaś udział funkcjonariusza publicznego w organizowaniu pozaustawowej procedury wyboru członków Rady stanowi przekroczenie uprawnień będące działaniem na szkodę interesu publicznego, a jako takie może wyczerpywać znamiona przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego.”

Prezydium rady przypomina, że przepisy o KRS w sposób wyczerpujący regulują zakres i formę udziału sędziego w procedurze wyłaniania sędziowskiej części tego organu. Polega on na udzieleniu poparcia sędziemu biorącemu udział w wyborach. I na tym koniec. Dlatego też, czytamy w stanowisku, „niedopuszczalnym jest kreowanie nieznanych ustawie, «uzupełniających» form poparcia konkretnych kandydatur.”

Apel do prezesów sądów i sędziów

Autorzy dokumentu w sposób stanowczy sprzeciwili się również zawartej w apelu prezesów SA sugestii, jakoby udział sędziów w prawyborach powinien być powszechny i obowiązkowy. Jak zauważają, przewidziana w prawie o ustroju sądów powszechnych możliwość zarządzenia obowiązkowego udziału w zgromadzeniach ogólnych sędziów „nie może stanowić instrumentu wywierania na sędziów presji i narzucenia im przymusem służbowym udziału w pozaustawowych czynnościach organu samorządu sędziowskiego, stanowiących uzurpację kompetencji”. Przypomniano również, że zgromadzenie, tak jak każdy organ publiczny, musi działać na podstawie i w granicach prawa, a także podejmować decyzje jedynie na podstawie ustawowego umocowania. Prezydium KRS przypomniało ponadto, że Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wielokrotnie wzywało do bojkotu wyborów do KRS odbywających się według nadal obowiązujących zasad, zgodnie z którymi to Sejm wybiera sędziów do tego organu.

Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, prezydium KRS wezwało sędziów pełniących obowiązki prezesów sądów apelacyjnych do wycofania się z inicjatywy zorganizowania prawyborów kandydatów do rady oraz zaapelowało do wszystkich sędziów o „niepoddawanie się presji”.