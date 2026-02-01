- Komu przysługuje zachowek?
- Jaka część udziału spadkowego stanowi zachowek?
- Kiedy powstaje roszczenie o zapłatę?
- Kogo uwzględnia się przy ustalaniu udziału spadkowego?
- Co stanowi podstawę obliczeń?
- Jak obliczyć zachowek krok po kroku?
- Tabela zachowku - wysokość zachowku i ułamek udziału ustawowego
- Przykładowe wyliczenia - jak obliczyć zachowek w praktyce?
- Od kogo można żądać zapłaty i w jakiej kolejności?
- Odroczenie, raty i obniżenie zachowku
- Przedawnienie roszczeń o zachowek
- Podsumowanie
- FAQ - zachowek, dziedziczenie, testament
- Źródła informacji
Komu przysługuje zachowek?
Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego, uprawnieni do zachowku są:
- zstępni spadkodawcy (dzieci, wnuki),
- małżonek,
- rodzice spadkodawcy - o ile byliby powołani do spadku z ustawy.
Warunkiem jest to, aby osoby te były powołane do spadku z ustawy.
Jaka część udziału spadkowego stanowi zachowek?
Art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego wskazuje, że zachowek wynosi:
- 2/3 wartości udziału spadkowego, który przypadałby przy dziedziczeniu ustawowym - jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni,
- 1/2 wartości tego udziału - w pozostałych przypadkach.
Kiedy powstaje roszczenie o zapłatę?
Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku:
- w postaci darowizny, albo
- w postaci powołania do spadku, albo
- w postaci zapisu
- przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia (art. 991 § 2 Kodeksu cywilnego).
Przy ustalaniu wysokości należnego zachowku na jego poczet zalicza się również - na zasadach określonych w art. 996-997 Kodeksu cywilnego - świadczenia otrzymane od fundacji rodzinnej oraz mienie uzyskane w związku z jej rozwiązaniem.
Kogo uwzględnia się przy ustalaniu udziału spadkowego?
Przy ustalaniu udziału spadkowego, który stanowi podstawę do obliczenia zachowku, art. 992 Kodeksu cywilnego nakazuje:
- uwzględniać także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili,
- nie uwzględniać spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni.
To istotne, bo wpływa na to, jaki udział spadkowy przypadałby uprawnionemu - a od tego liczy się zachowek.
Co stanowi podstawę obliczeń?
Co dolicza się do spadku?
Art. 993 Kodeksu cywilnego wskazuje, że przy obliczaniu zachowku:
- nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń,
- dolicza się do spadku (stosownie do dalszych przepisów):
- darowizny,
- zapisy windykacyjne.
Dodatkowo - w związku z fundacją rodzinną - art. 993 § 2–3 Kodeksu cywilnego stanowi, że dolicza się także:
- fundusz założycielski fundacji rodzinnej wniesiony przez spadkodawcę do fundacji ustanowionej przez niego, jeżeli fundacja rodzinna nie została ustanowiona w testamencie,
- mienie w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej - do wartości nie większej niż wysokość wniesionego funduszu założycielskiego.
Czego nie dolicza się do spadku?
Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku:
- drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych w danych stosunkach,
- darowizn dokonanych przed więcej niż 10 laty (licząc wstecz od otwarcia spadku) na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.
Dodatkowe wyłączenia:
- przy zachowku należnym zstępnemu nie dolicza się darowizn uczynionych, gdy spadkodawca nie miał zstępnych(chyba że darowizna nastąpiła na mniej niż 300 dni przed urodzeniem zstępnego),
- przy zachowku należnym małżonkowi nie dolicza się darowizn dokonanych przed zawarciem małżeństwa.
Jak ustala się wartość składników doliczanych?
- Darowizna: według stanu z chwili dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku.
- Zapis windykacyjny: według stanu z chwili otwarcia spadku, a według cen z chwili ustalania zachowku.
- Fundusz założycielski i mienie z rozwiązania fundacji rodzinnej: według stanu z chwili przekazania, a według cen z chwili ustalania zachowku; przy mieniu z rozwiązania - porównuje się wartości z uwzględnieniem art. 993 § 3 Kodeksu cywilnego.
Jak obliczyć zachowek krok po kroku?
Krok 1. Ustal udział ustawowy uprawnionego
Ustal, jaki udział przypadłby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym, z uwzględnieniem art. 992 Kodeksu cywilnego.
Krok 2. Ustal substrat zachowku
Czysta wartość spadku (aktywa minus długi spadkowe), darowizny i zapisy windykacyjne podlegające doliczeniu, ewentualnie fundusz założycielski oraz mienie związane z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, jeśli podlegają doliczeniu.
Krok 3. Zastosuj właściwy ułamek zachowku
1/2 albo 2/3
WzórZachowek = Substrat × (udział ustawowy) × (1/2 albo 2/3)
Krok 4. Sprawdź, co zalicza się na poczet zachowku
Zgodnie z art. 996-997 Kodeksu cywilnego na należny zachowek zalicza się m.in.:
- darowizny i zapisy windykacyjne uczynione na rzecz uprawnionego (a w przypadku dalszego zstępnego - także na rzecz jego wstępnego),
- świadczenia od fundacji rodzinnej i mienie w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej przekazane na rzecz uprawnionego (analogicznie także na rzecz wstępnego dalszego zstępnego),
- ponadprzeciętne koszty wychowania i wykształcenia poniesione przez spadkodawcę na rzecz zstępnego,
- ponadprzeciętne koszty zrealizowanego przez fundację rodzinną obowiązku alimentacyjnego ciążącego na spadkodawcy - na rzecz zstępnego.
W praktyce oznacza to, że po wyliczeniu „teoretycznej” kwoty zachowku należy ją pomniejszyć o wartości zaliczane na poczet zachowku.
Tabela zachowku - wysokość zachowku i ułamek udziału ustawowego
|Uprawniony
|Ułamek zachowku z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego
|Kiedy stosować?
|Zstępny małoletni
|2/3
|gdy zstępny uprawniony jest małoletni
|Uprawniony trwale niezdolny do pracy
|2/3
|gdy uprawniony jest trwale niezdolny do pracy
|Pozostali uprawnieni
|1/2
|w innych przypadkach
Przykładowe wyliczenia - jak obliczyć zachowek w praktyce?
Poniższe przykłady pokazują mechanizm z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego.
Przykład 1 - dwoje dorosłych dzieci, brak doliczeń
Substrat zachowku: 600 000 zł. Udział ustawowy dziecka: 1/2. Ułamek zachowku: 1/2.
Zachowek: 600 000 zł × 1/2 × 1/2 = 150 000 zł
Przykład 2 - jedno małoletnie dziecko, brak doliczeń
Substrat zachowku: 900 000 zł. Udział ustawowy dziecka: 1/1. Ułamek zachowku: 2/3.
Zachowek: 900 000 zł × 2/3 = 600 000 zł.
Przykład 3 - darowizna zaliczana na poczet zachowku (art. 996 Kodeksu cywilnego)
Substrat zachowku: 800 000 zł. Udział ustawowy uprawnionego: 1/2. Ułamek zachowku: 1/2.
Zachowek „teoretyczny”: 800 000 zł × 1/2 × 1/2 = 200 000 zł.
Uprawniony otrzymał od spadkodawcy darowiznę zaliczaną na poczet zachowku o wartości 60 000 zł.
Zachowek do zapłaty: 140 000 zł.
Od kogo można żądać zapłaty i w jakiej kolejności?
Co do zasady roszczenie o zapłatę zachowku kieruje się przeciwko spadkobiercy.
Jeżeli uprawniony nie może otrzymać zachowku od spadkobiercy, przepisy przewidują dalszą odpowiedzialność:
- zapisobiercy windykacyjnego - w granicach wzbogacenia będącego skutkiem zapisu windykacyjnego,
- obdarowanego - w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny,
- fundacji rodzinnejustanowionej przez spadkodawcę (w przypadku doliczenia funduszu założycielskiego) - w granicach wzbogacenia będącego skutkiem pokrycia funduszu,
- osoby, która otrzymała mienie w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej - w granicach wzbogacenia.
W przypadku wielu obdarowanych lub wielu osób otrzymujących mienie w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, odpowiedzialność co do zasady aktualizuje się z uwzględnieniem kolejności wynikającej z art. 1001 Kodeksu cywilnego (wcześniejszy odpowiada dopiero, gdy nie da się uzyskać od późniejszego).
Przepisy przewidują także ograniczenia odpowiedzialności, gdy zobowiązany sam jest uprawniony do zachowku.
Odroczenie, raty i obniżenie zachowku
Zobowiązany do zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku może żądać:
- odroczenia terminu płatności,
- rozłożenia na raty,
- w wyjątkowych przypadkach - obniżenia zachowku na podstawie art. 997¹ Kodeksu cywilnego albo art. 5 Kodeksu cywilnego,
przy uwzględnieniu sytuacji osobistej i majątkowej uprawnionego oraz zobowiązanego.
Jeżeli roszczenie jest rozłożone na raty, łączny okres spłaty co do zasady nie może przekroczyć 5 lat, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych - po ingerencji sądu - może zostać wydłużony do 10 lat.
Przedawnienie roszczeń o zachowek
Art. 1007 Kodeksu cywilnego przewiduje różne terminy przedawnienia:
- roszczenia uprawnionego o zachowek oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń: 5 lat od ogłoszenia testamentu,
- roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu zapisu windykacyjnego lub darowizny: 5 lat od otwarcia spadku,
- roszczenia przeciwko fundacji rodzinnej (fundusz założycielski) oraz osobie obowiązanej z tytułu mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej: 5 lat od otwarcia spadku.
Podsumowanie
Zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi i - w określonych sytuacjach - rodzicom spadkodawcy, o ile byliby powołani do spadku z ustawy. Wysokość zachowku oblicza się jako 1/2 albo 2/3 wartości udziału ustawowego, liczonego od substratu zachowku uwzględniającego m.in. doliczane darowizny, zapisy windykacyjne oraz - w odpowiednich przypadkach - elementy związane z fundacją rodzinną. Na poczet zachowku zalicza się m.in. darowizny, zapisy windykacyjne oraz określone świadczenia z fundacji rodzinnej.
FAQ - zachowek, dziedziczenie, testament
1. Komu przysługuje zachowek?
Zstępnym, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy.
2. Ile wynosi zachowek: połowa czy dwie trzecie?
Co do zasady połowę udziału ustawowego, a dwie trzecie - jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo małoletni zstępny.
3. Co dolicza się do spadku przy obliczaniu zachowku?
Dolicza się darowizny i zapisy windykacyjne, a także - w określonych przypadkach - fundusz założycielski fundacji rodzinnej oraz mienie w związku z jej rozwiązaniem.
4. Czy każda darowizna wpływa na zachowek?
Nie. Nie dolicza się m.in. drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych oraz - co do zasady - darowizn sprzed ponad 10 lat na rzecz osób spoza kręgu spadkobierców i uprawnionych.
5. Kiedy roszczenie o zachowek się przedawnia?
Zasadniczo po 5 latach - w zależności od podstawy roszczenia termin liczy się od ogłoszenia testamentu albo od otwarcia spadku.
Źródła informacji
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071)
