Komu przysługuje zachowek?

Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego, uprawnieni do zachowku są:

zstępni spadkodawcy (dzieci, wnuki),

(dzieci, wnuki), małżonek ,

, rodzice spadkodawcy - o ile byliby powołani do spadku z ustawy.

Warunkiem jest to, aby osoby te były powołane do spadku z ustawy.

Jaka część udziału spadkowego stanowi zachowek?

Art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego wskazuje, że zachowek wynosi:

2/3 wartości udziału spadkowego , który przypadałby przy dziedziczeniu ustawowym - jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni ,

, który przypadałby przy dziedziczeniu ustawowym - jeżeli uprawniony jest albo jeżeli , 1/2 wartości tego udziału - w pozostałych przypadkach.

Kiedy powstaje roszczenie o zapłatę?

Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku:

w postaci darowizny , albo

, albo w postaci powołania do spadku , albo

, albo w postaci zapisu

- przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia (art. 991 § 2 Kodeksu cywilnego).

Przy ustalaniu wysokości należnego zachowku na jego poczet zalicza się również - na zasadach określonych w art. 996-997 Kodeksu cywilnego - świadczenia otrzymane od fundacji rodzinnej oraz mienie uzyskane w związku z jej rozwiązaniem.

Kogo uwzględnia się przy ustalaniu udziału spadkowego?

Przy ustalaniu udziału spadkowego, który stanowi podstawę do obliczenia zachowku, art. 992 Kodeksu cywilnego nakazuje:

uwzględniać także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili ,

także spadkobierców oraz spadkobierców, którzy , nie uwzględniać spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni.

To istotne, bo wpływa na to, jaki udział spadkowy przypadałby uprawnionemu - a od tego liczy się zachowek.

Co stanowi podstawę obliczeń?

Co dolicza się do spadku?

Art. 993 Kodeksu cywilnego wskazuje, że przy obliczaniu zachowku:

nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń ,

, dolicza się do spadku (stosownie do dalszych przepisów):

do spadku (stosownie do dalszych przepisów): darowizny ,

, zapisy windykacyjne.

Dodatkowo - w związku z fundacją rodzinną - art. 993 § 2–3 Kodeksu cywilnego stanowi, że dolicza się także:

fundusz założycielski fundacji rodzinnej wniesiony przez spadkodawcę do fundacji ustanowionej przez niego , jeżeli fundacja rodzinna nie została ustanowiona w testamencie,

, jeżeli fundacja rodzinna nie została ustanowiona w testamencie, mienie w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej - do wartości nie większej niż wysokość wniesionego funduszu założycielskiego.

Czego nie dolicza się do spadku?

Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku:

drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych w danych stosunkach,

zwyczajowo przyjętych w danych stosunkach, darowizn dokonanych przed więcej niż 10 laty (licząc wstecz od otwarcia spadku) na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

Dodatkowe wyłączenia:

przy zachowku należnym zstępnemu nie dolicza się darowizn uczynionych, gdy spadkodawca nie miał zstępnych (chyba że darowizna nastąpiła na mniej niż 300 dni przed urodzeniem zstępnego),

nie dolicza się darowizn uczynionych, gdy spadkodawca (chyba że darowizna nastąpiła na mniej niż zstępnego), przy zachowku należnym małżonkowi nie dolicza się darowizn dokonanych przed zawarciem małżeństwa.

Jak ustala się wartość składników doliczanych?

Darowizna : według stanu z chwili dokonania , a według cen z chwili ustalania zachowku .

: według , a według . Zapis windykacyjny : według stanu z chwili otwarcia spadku , a według cen z chwili ustalania zachowku .

: według , a według . Fundusz założycielski i mienie z rozwiązania fundacji rodzinnej: według stanu z chwili przekazania, a według cen z chwili ustalania zachowku; przy mieniu z rozwiązania - porównuje się wartości z uwzględnieniem art. 993 § 3 Kodeksu cywilnego.

Jak obliczyć zachowek krok po kroku?

Krok 1. Ustal udział ustawowy uprawnionego

Ustal, jaki udział przypadłby uprawnionemu przy dziedziczeniu ustawowym, z uwzględnieniem art. 992 Kodeksu cywilnego.

Krok 2. Ustal substrat zachowku

Czysta wartość spadku (aktywa minus długi spadkowe), darowizny i zapisy windykacyjne podlegające doliczeniu, ewentualnie fundusz założycielski oraz mienie związane z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, jeśli podlegają doliczeniu.

Krok 3. Zastosuj właściwy ułamek zachowku

1/2 albo 2/3

WzórZachowek = Substrat × (udział ustawowy) × (1/2 albo 2/3)

Krok 4. Sprawdź, co zalicza się na poczet zachowku

Zgodnie z art. 996-997 Kodeksu cywilnego na należny zachowek zalicza się m.in.:

darowizny i zapisy windykacyjne uczynione na rzecz uprawnionego (a w przypadku dalszego zstępnego - także na rzecz jego wstępnego),

świadczenia od fundacji rodzinnej i mienie w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej przekazane na rzecz uprawnionego (analogicznie także na rzecz wstępnego dalszego zstępnego),

ponadprzeciętne koszty wychowania i wykształcenia poniesione przez spadkodawcę na rzecz zstępnego,

ponadprzeciętne koszty zrealizowanego przez fundację rodzinną obowiązku alimentacyjnego ciążącego na spadkodawcy - na rzecz zstępnego.

W praktyce oznacza to, że po wyliczeniu „teoretycznej” kwoty zachowku należy ją pomniejszyć o wartości zaliczane na poczet zachowku.

Tabela zachowku - wysokość zachowku i ułamek udziału ustawowego

Uprawniony Ułamek zachowku z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego Kiedy stosować? Zstępny małoletni 2/3 gdy zstępny uprawniony jest małoletni Uprawniony trwale niezdolny do pracy 2/3 gdy uprawniony jest trwale niezdolny do pracy Pozostali uprawnieni 1/2 w innych przypadkach

Przykładowe wyliczenia - jak obliczyć zachowek w praktyce?

Poniższe przykłady pokazują mechanizm z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego.

Przykład 1 - dwoje dorosłych dzieci, brak doliczeń

Substrat zachowku: 600 000 zł. Udział ustawowy dziecka: 1/2. Ułamek zachowku: 1/2.

Zachowek: 600 000 zł × 1/2 × 1/2 = 150 000 zł

Przykład 2 - jedno małoletnie dziecko, brak doliczeń

Substrat zachowku: 900 000 zł. Udział ustawowy dziecka: 1/1. Ułamek zachowku: 2/3.

Zachowek: 900 000 zł × 2/3 = 600 000 zł.

Przykład 3 - darowizna zaliczana na poczet zachowku (art. 996 Kodeksu cywilnego)

Substrat zachowku: 800 000 zł. Udział ustawowy uprawnionego: 1/2. Ułamek zachowku: 1/2.

Zachowek „teoretyczny”: 800 000 zł × 1/2 × 1/2 = 200 000 zł.

Uprawniony otrzymał od spadkodawcy darowiznę zaliczaną na poczet zachowku o wartości 60 000 zł.

Zachowek do zapłaty: 140 000 zł.

Od kogo można żądać zapłaty i w jakiej kolejności?

Co do zasady roszczenie o zapłatę zachowku kieruje się przeciwko spadkobiercy.

Jeżeli uprawniony nie może otrzymać zachowku od spadkobiercy, przepisy przewidują dalszą odpowiedzialność:

zapisobiercy windykacyjnego - w granicach wzbogacenia będącego skutkiem zapisu windykacyjnego,

- w granicach wzbogacenia będącego skutkiem zapisu windykacyjnego, obdarowanego - w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny,

- w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny, fundacji rodzinnej ustanowionej przez spadkodawcę (w przypadku doliczenia funduszu założycielskiego) - w granicach wzbogacenia będącego skutkiem pokrycia funduszu,

(w przypadku doliczenia funduszu założycielskiego) - w granicach wzbogacenia będącego skutkiem pokrycia funduszu, osoby, która otrzymała mienie w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej - w granicach wzbogacenia.

W przypadku wielu obdarowanych lub wielu osób otrzymujących mienie w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, odpowiedzialność co do zasady aktualizuje się z uwzględnieniem kolejności wynikającej z art. 1001 Kodeksu cywilnego (wcześniejszy odpowiada dopiero, gdy nie da się uzyskać od późniejszego).

Przepisy przewidują także ograniczenia odpowiedzialności, gdy zobowiązany sam jest uprawniony do zachowku.

Odroczenie, raty i obniżenie zachowku

Zobowiązany do zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku może żądać:

odroczenia terminu płatności ,

, rozłożenia na raty ,

, w wyjątkowych przypadkach - obniżenia zachowku na podstawie art. 997¹ Kodeksu cywilnego albo art. 5 Kodeksu cywilnego,

przy uwzględnieniu sytuacji osobistej i majątkowej uprawnionego oraz zobowiązanego.

Jeżeli roszczenie jest rozłożone na raty, łączny okres spłaty co do zasady nie może przekroczyć 5 lat, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych - po ingerencji sądu - może zostać wydłużony do 10 lat.

Przedawnienie roszczeń o zachowek

Art. 1007 Kodeksu cywilnego przewiduje różne terminy przedawnienia:

roszczenia uprawnionego o zachowek oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń: 5 lat od ogłoszenia testamentu ,

, roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu zapisu windykacyjnego lub darowizny: 5 lat od otwarcia spadku ,

, roszczenia przeciwko fundacji rodzinnej (fundusz założycielski) oraz osobie obowiązanej z tytułu mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej: 5 lat od otwarcia spadku.

Podsumowanie

Zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi i - w określonych sytuacjach - rodzicom spadkodawcy, o ile byliby powołani do spadku z ustawy. Wysokość zachowku oblicza się jako 1/2 albo 2/3 wartości udziału ustawowego, liczonego od substratu zachowku uwzględniającego m.in. doliczane darowizny, zapisy windykacyjne oraz - w odpowiednich przypadkach - elementy związane z fundacją rodzinną. Na poczet zachowku zalicza się m.in. darowizny, zapisy windykacyjne oraz określone świadczenia z fundacji rodzinnej.

FAQ - zachowek, dziedziczenie, testament

1. Komu przysługuje zachowek?

Zstępnym, małżonkowi i rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy.

2. Ile wynosi zachowek: połowa czy dwie trzecie?

Co do zasady połowę udziału ustawowego, a dwie trzecie - jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo małoletni zstępny.

3. Co dolicza się do spadku przy obliczaniu zachowku?

Dolicza się darowizny i zapisy windykacyjne, a także - w określonych przypadkach - fundusz założycielski fundacji rodzinnej oraz mienie w związku z jej rozwiązaniem.

4. Czy każda darowizna wpływa na zachowek?

Nie. Nie dolicza się m.in. drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych oraz - co do zasady - darowizn sprzed ponad 10 lat na rzecz osób spoza kręgu spadkobierców i uprawnionych.

5. Kiedy roszczenie o zachowek się przedawnia?

Zasadniczo po 5 latach - w zależności od podstawy roszczenia termin liczy się od ogłoszenia testamentu albo od otwarcia spadku.

Źródła informacji