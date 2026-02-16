O naruszeniu ochrony danych osobowych poinformowała Komenda Główna Straży Granicznej.

Mężczyzna od 27 marca 2015 r. do 19 października 2020 r. przekroczył uprawnienia do przetwarzania danych osobowych w ramach zadań służbowych i uzyskał dostęp do danych osób fizycznych z bazy PESEL oraz Zintegrowanego Archiwum Odpraw i Legitymowania (ZAOIL).

Funkcjonariusz przetwarzał te dane na własny użytek. Były to m.in. imiona, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, numery PESEL, obywatelstwo, numery dokumentów podróży uprawniających do przekraczania granicy, a także wizy, stan cywilny, fotografie, dane dotyczące legitymowania osób i odpraw pojazdów, dane dotyczące czynności zleconych przez uprawnione organy państwowe.

W szczególności były to dane członków jego najbliższej rodziny, osób z bezpośredniego sąsiedztwa funkcjonariusza (miejscowość Kuńkowce w pow. przemyskim) oraz z Przemyśla, gdzie posiadał mieszkanie. Byli to również inni funkcjonariusze m.in. Straży Granicznej, krajowej administracji skarbowej, Policji.

Jak informuje KGSG, w postępowaniu karnym nie stwierdzono dalszego niezgodnego z prawem wykorzystania tych danych.

KGSG zawiadomiła już prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wobec funkcjonariusza SG zostały wszczęte czynności wyjaśniające i służbowe.

I chociaż dotychczasowe ustalenia, jak informuje KGSG, nie wykazały, aby dane zostały wykorzystane w sposób nieuprawniony, to Komenda Głowna Straży Granicznej przygotowała zalecenia w trosce o bezpieczeństwo osób, których dane mogły zostać naruszone.

Zalecenia Komendy Głównej Straży Granicznej

1. Zachowanie szczególnej ostrożności przy przekazywaniu danych osobowych przez telefon, e-mail lub internet.

2. Weryfikację tożsamości rozmówców, w szczególności, gdy proszą o podanie danych osobowych.

3. Rozważenie skorzystania z bezpłatnych narzędzi zabezpieczających, np.: założenie konta w systemie www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel; monitorowanie aktywności kredytowej w systemach informacji gospodarczej; weryfikację użycia nr PESEL poprzez aplikację mObywatel lub mojeIKP.