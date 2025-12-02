Chodzi o zaplanowane na 3 grudnia br. posiedzenie połączonych izb Sądu Najwyższego: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Jego przedmiotem będzie podważenie zapadłej we wrześniu br. uchwały, z której wynika, że wyroki IKNiSP należy traktować jako niebyłe. Chodzi o uchwałę Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 24 września br. wydaną w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt III PZP 1/25). Podważa ona status i orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN z tego powodu, że w izbie tej zasiadają sędziowie powołani z udziałem obecnej, niekonstytucyjnej Krajowej Rady Sądownictwa. Izba Pracy uznała wówczas, że wyrok IKNiSP SN wydany w składzie z udziałem choćby jednego sędziego powołanego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 3), należy uznać za wyrok niebyły (nieistniejący) jako wydany przez sąd niespełniający wymogów sądu w rozumieniu prawa unijnego.

Sąd Najwyższy zbierze się w niewłaściwym składzie?

Wrześniowej uchwale Izby Pracy nadano moc zasady prawnej, co oznacza, że formalnie wiąże ona inne składy SN.

Ustawa o SN (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 622) w art. 88 par. 3 przewiduje jednak ścieżkę wzruszenia uchwał wydanych przez jedną z izb SN. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli skład jednej izby SN zamierza odstąpić od zasady prawnej uchwalonej przez inną izbę, rozstrzygnięcie następuje w drodze uchwały obu izb. Izby te mogą z kolei przedstawić zagadnienie prawne do rozpoznania przez pełny skład Sądu Najwyższego.

Próba odebrania głosu starym sędziom SN
Próba odebrania głosu starym sędziom SN

Zobacz również

Ścieżką tą podążył trzyosobowy skład SN orzekający w IKNiSP i przygotował pytanie prawne, które może pozwolić na wydanie uchwały podważającej zasadę prawną Izby Pracy SN z 24 września. Zapytał on skład połączonych izb – Izby Kontroli i Spraw Publicznych oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, czy wywiera skutek orzeczenie wydane przez pierwszą z wymienionych izb, którego efektem miałoby być uchylenie orzeczenia sądu powszechnego oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. I jutro SN ma się nad tym zagadnieniem pochylić.

Starzy sędziowie nie wezmą udziału w posiedzeniu z nowymi sędziami

Oświadczenie o niewzięciu udziału w tym posiedzeniu podpisało czterech sędziów SN orzekających w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Są to: Dawid Miąsik, Jolanta Frańczak, Bohdan Bieniek oraz były prezes tej izby Piotr Prusinowski. Wszyscy oni zostali powołani na urząd sędziego SN przed 2018 r., a więc zaliczani są do tzw. starych sędziów SN. Twierdzą, że z powodu tego, że w środowym posiedzeniu wezmą udział tzw. nowi sędziowie SN, a więc osoby powołane na wniosek obecnej, niekonstytucyjnej Krajowej Rady Sądownictwa, podjętą w takim składzie uchwałę i tak trzeba będzie traktować jako niebyłą. „Dlatego powstrzymujemy się od udziału w podejmowaniu jakichkolwiek czynności w ramach obecnie ukształtowanego składu” – czytamy w oświadczeniu. Jak podkreślają jego sygnatariusze, udział w działaniach takiego składu nie jest sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości. „Od uchwały Sądu Najwyższego mającej moc zasady prawnej może odstąpić tylko Sąd Najwyższy w składzie spełniającym wymogi wynikające z powołanych wyżej przepisów” – podkreślili tzw. starzy sędziowie SN. Chodzi m.in. o zawarty w polskiej konstytucji przepis mówiący o prawie do sądu.