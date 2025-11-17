Rachunek bankowy: co dzieje się z pieniędzmi na koncie po śmierci właściciela?

Po śmierci właściciela rachunku bankowego dostęp do konta zostaje zablokowany, a udzielone wcześniej pełnomocnictwa wygasają. Zgromadzone na rachunku stają się częścią masy spadkowej i powinny być wypłacone spadkobiercom po przedstawieniu postanowienia o stwierdzenia nabyciu spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia przez osobę, która otrzymała spadek. Jest jeden wyjątek.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci - sposób na dostęp do pieniędzy na koncie po śmierci właściciela

Mało kto zdaje sobie sprawę, że prawo bankowe pozwala właścicielowi konta lub lokaty wskazać osoby, którym bank przekaże pieniądze po jego śmierci – poza formalnym postępowaniem spadkowym. Wystarczy zadbać o dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, o której mowa w art. 56 ust. 1 prawa bankowego.

Podstawa prawna Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

Kto może zostać wskazany w dyspozycji? Lista jest ściśle określona

Właściciel konta, składając dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, może wskazać wyłącznie osoby z najbliższego kręgu rodzinnego — małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwo, a także dziadków, wnuki czy prawnuki. Nie może natomiast dodać osób niespokrewnionych z nim.

Ważne Środki wypłacone w ramach dyspozycji na wypadek śmierci nie stają się częścią masy spadkowej. Oznacza to, że nie podlegają dziedziczeniu. Osoby, które otrzymają te pieniądze, mają jednak obowiązek zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od daty śmierci posiadacza rachunku.

Co dzieje się z pieniędzmi na koncie po śmierci właściciela: zmiana lub odwołanie dyspozycji

Właściciel rachunku wskazuje, składając dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, również jaka część zgromadzonych na koncie pieniędzy ma przypaść każdej z nich. Co jeszcze warto wiedzieć o tym rozwiązaniu? Właściciel powinien pamiętać, że dyspozycję wkładem na wypadek śmierci może odwołać w każdym momencie. Ma również prawo zmienić dane osobowe poszczególnych osób wskazanych w dyspozycji.

Ile maksymalnie bank może wypłacić? Limit z ustawy i rola GUS

Trzeba mieć na względzie, że niezależnie od tego, ile dyspozycji na wypadek śmierci zostanie złożonych, łączna kwota, jaką bank może wypłacić osobom wskazanym przez właściciela w tych dyspozycjach, nie może przekroczyć równowartości dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, liczonego bez wypłat nagród z zysku.

Ważne Wysokość tego wynagrodzenia jest ogłaszana przez Prezesa GUS na podstawie danych z miesiąca poprzedzającego śmierć posiadacza rachunku.

Jeśli środki na rachunkach będą niższe niż ustawowy limit, osobom wskazanym w dyspozycjach zostanie wypłacona cała kwota dostępna na rachunku bankowym. Co, jeśli kwota zgromadzona na koncie jest wyższa niż maksymalna wartość możliwa w ramach dyspozycji? W takim przypadku nadwyżka zostanie przekazana spadkobiercom po przedstawieniu dokumentów potwierdzających nabycie spadku.