Pod koniec września Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, wprowadzającą zakaz trzymania psów na łańcuchach. Nowelizacja określa też rozmiar kojców, w jakich trzymane są psy.

Według noweli wyjątkiem od zakazu będzie zapobieganie niebezpieczeństwu stwarzanemu przez psa dla życia lub zdrowia człowieka lub innego zwierzęcia oraz wyrządzenia szkody przez zwierzę, gdy zastosowanie innego środka nie jest w danych okolicznościach możliwe lub uwięź jest środkiem najlepiej znoszonym przez tego psa.

Matecki w swojej interpelacji przypomniał, że głosował przeciwko „ideologicznemu projektowi ustawy nakazującemu budowę kosztownych 20-metrowych kojców czy zakaz trzymania psów na łańcuchu”.

Pogryzienie przez psa a ustawa łańcuchowa

Jego zdaniem w efekcie tej ustawy część właścicieli z obawy przed karami zrezygnuje z jakiejkolwiek kontroli nad zwierzętami, zamiast je zabezpieczyć. „Psy nie będą przypinane, bo ludzie nie będą chcieli płacić mandatów, co zwiększy ryzyko kolejnych pogryzień” - uważa.

„Z coraz większym niepokojem obserwujemy narastającą liczbę dramatycznych incydentów z udziałem psów, które nie były odpowiednio zabezpieczone przez swoich właścicieli. W ostatnich miesiącach media lokalne i ogólnopolskie informowały o serii tragicznych pogryzień, w tym tych zakończonych śmiercią niewinnych ludzi – dzieci, seniorów, przypadkowych przechodniów” – napisał Matecki w interpelacji.

Matecki pyta Ministerstwo Sprawiedliwości

Matecki zwrócił się z pytaniem, czy resort sprawiedliwości planuje zaostrzenie przepisów karnych wobec właścicieli psów, które wskutek braku zabezpieczenia doprowadziły do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci człowieka?

Poseł PiS pyta też, czy są rozważane zmiany legislacyjne, które wprowadzałyby obowiązkowe ubezpieczenie OC dla właścicieli psów ras agresywnych oraz czy resort planuje wprowadzenie ogólnopolskiego rejestru psów wykazujących agresywne zachowania?

Matecki prosi też o odpowiedź resortu, jakie działania zostały podjęte w odpowiedzi na rosnącą liczbę poważnych pogryzień w Polsce i czy ministerstwo analizowało potencjalny wpływ przepisów dotyczących m.in. minimalnych rozmiarów kojców czy zakazu trzymania psów na uwięzi na wzrost liczby niepilnowanych zwierząt?