Zgodnie z obowiązującymi jeszcze do 1 listopada br. zasadami członkowie składów orzekających są wyznaczani za pomocą losowania. Dotyczy to zarówno składów jednoosobowych, jak i wieloosobowych. Zasady te zostały jednak zmienione podpisaną przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka nowelizacją regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1325). Zgodnie z nią przewodniczący wydziału będzie mógł – gdy zajdzie taka potrzeba ze względu na konieczność poprawy efektywności pracy wydziału – zdecydować, że losowany będzie tylko sędzia referent, zaś pozostałych dwóch członków składu orzekającego wskaże on sam. Przy czym będzie to następowało według zasad określonych przez prezesa sądu i zaopiniowanych przez kolegium właściwego sądu.

Pomysł Waldemara Żurka nie wszystkim się podoba

Jak pisaliśmy na łamach DGP jako pierwsi, do wdrożenia nowego, zgodnego z ostatnimi zmianami, systemu wyznaczania składów trójkowych szykuje się już Sąd Apelacyjny w Krakowie. Jego prezes rozesłał do zaopiniowania projekt zarządzenia, zgodnie z którym przewodniczący wydziałów będą wyznaczali terminy posiedzeń składów trójkowych, przypisywali do nich sędziów i tworzyli harmonogramy, które będą jawne. Następnie sprawy będą trafiały na terminy zgodnie z kolejnością wpływu, chyba że będą pilne. Przewodniczący będzie mógł też uwzględnić obciążenie sędziów, żeby sprawy łatwe i trudne były rozłożone równomiernie.

Opisywana nowelizacja regulaminu urzędowania sądów powszechnych wywołała oburzenie części środowiska sędziowskiego oraz polityków opozycji. Zarzucano ministrowi Żurkowi, że za jej pośrednictwem likwiduje System Losowego Przydziału Spraw w sądach, że dzięki niej będzie mógł wpływać na proces wyznaczania składów sędziowskich. Mówiono wręcz o powrocie „sędziów na telefon”.

Ale były i głosy chwalące wprowadzane przez ministra Żurka zmiany. Niektórzy sędziowie podkreślali, że pozwolą one na sprawniejsze zarządzanie salami sądowymi i pozwolą w bardziej elastyczny sposób układać pracę w poszczególnych wydziałach sądu.

Po stronie oponentów opowiedziała się Krajowa Rada Sądownictwa, która zaskarżyła opisywane rozporządzenie do Trybunału Konstytucyjnego. W swoim wniosku wskazuje m.in. na art. 47a prawa o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 334 ze zm.; dalej: u.s.p.), który stanowi, że sprawy są przydzielane sędziom i asesorom sądowym losowo, w ramach poszczególnych kategorii spraw, chyba że sprawa podlega przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur. KRS wskazuje, że żaden z przepisów u.s.p. nie daje ministrowi sprawiedliwości podstawy do wydania rozporządzenia, które wyłączałoby tę zasadę. Jest to bowiem możliwe wyłączenie na poziomie regulacji ustawowej.

Bez losowania składów w krakowskim Sądzie Apelacyjnym? Mamy projekt nowego zarządzenia prezesa sądu [NEWS DGP]
Bez losowania składów w krakowskim Sądzie Apelacyjnym? Mamy projekt nowego zarządzenia prezesa sądu [NEWS DGP]

Zobacz również

Rada zarzuca ministrowi również to, że dokonując zmian w regulaminie urzędowania sądów powszechnych, nie zasięgnął jej opinii, do czego był zobowiązany. „Zaskarżone Rozporządzenie odnosi się do kwestii ustrojowych wymiaru sprawiedliwości, dotyka jednego z najważniejszych elementów ustroju sądów, jego ,,jądra kompetencyjnego", tj. organizacji, struktury oraz funkcjonowania sądownictwa, sprawowania wymiaru sprawiedliwości i sędziów” – czytamy w uzasadnieniu wniosku do TK. Jak podkreśla rada, rozporządzenie dotyka więc sfery niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a tym samym jego opiniowanie zgodnie z art. 186 ust. 1 konstytucji było obligatoryjne. Przywołany przepis ustawy zasadniczej stanowi, że KRS stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Krajowa Rada Sądownictwa wnioskuje również o zabezpieczenie

Jednocześnie KRS zwróciła się do TK o udzielenie zabezpieczenia. Jak podkreśliła, takie zabezpieczenie jest konieczne z tego względu, że „wyznaczenie składów orzekających z pominięciem zasady losowości będzie prowadzić do naruszenia prawa do sądu, paraliżu postępowań, czy do konieczności wznawiania postępowań zakończonych w wyniku doboru sędziów do orzekania przez władzę polityczną i nominowanych przez nich prezesów sądów”. Aby temu zapobiec, KRS chce, aby trybunał zakazał ministrowi sprawiedliwości i podległym mu prezesom sądów oraz „osobom pełniącym funkcje prezesów sądów” dokonywania jakichkolwiek czynności z zakresu administracji sądowej, mających na celu wykonanie budzącego wątpliwości przepisu. Innymi słowy – zgodnie z wnioskiem rady TK miałby uniemożliwić przewodniczącym wydziałów wskazywanie tych członków składów orzekających, którzy nie pełnią funkcji sędziego referenta.

TK 12 listopada zbierze się w tej sprawie po raz pierwszy. Wniosek KRS zostanie rozpoznany w trzyosobowym składzie. Funkcję przewodniczącego pełnić będzie Bartłomiej Sochański, sprawozdawcy Michał Warciński, a trzecim członkiem będzie Wojciech Sych.