Jak wynika z najnowszej edycji raportu Deloitte Property Index, w 6 krajach Europy i okolic (w badaniu uwzględniono Turcję i Izrael) średnie ceny nowych mieszkań w 2024 r. przekraczały poziom 5 tys. euro za metr kwadratowy. Najdroższe lokale są w Luksemburgu, gdzie metr kw. kosztuje średnio 8,7 tys. euro (czyli ok. 37,1 tys. zł). Niewiele tańsze są mieszkania w Izraelu (6,1 tys. euro), Wielkiej Brytanii (5,2 tys. euro, tj. 22 tys. zł), Austrii (5,05 tys. euro, 21,4 tys. zł) i Portugalii (5,05 tys. euro, 21,4 tys. zł).

Co ciekawe, wśród krajów, gdzie koszty zakupu lokali są najwyższe w Europie, jest też jedno państwo naszego regionu. Za metr kw. mieszkań w Czechach trzeba średnio płacić 5,03 tys. euro (21,3 tys. zł).

Jak podają eksperci Deloitte, wartości te odzwierciedlają silny popyt rynkowy, ograniczoną dostępność gruntów i wysokie koszty budowy mieszkań w tych krajach.

Gdzie w Europie mieszkania są najtańsze?

Z zestawienie wynika, że najniższe koszty zakupu nowo oddanych lokali dotyczą krajów Europy Południowej, w tym szczególnie południowo-wschodniej. Stawki poniżej 3 tys. euro za metr kwadratowy obowiązują we Włoszech, Chorwacji, Grecji, Serbii czy Rumunii. Najtańsze mieszkania są w Albanii (1,6 tys. euro, tj. 6,8 tys. zł), Bośni i Hercegowinie (1,5 tys. euro, tj. 6,4 tys. zł) oraz w Turcji. W tym ostatnim kraju średnio metr kw. kosztuje 949 euro, czyli nieco ponad 4,0 tys. zł. W ciągu roku mieszkania w tym kraju potaniały o 12 proc. – najwięcej ze wszystkich badanych krajów.

„Ten gwałtowny spadek w całym kraju obserwowany w Turcji odzwierciedla szerszą korektę rynku po gwałtownym wzroście cen po pandemii, spotęgowaną przez wysokie stopy procentowe i znaczny spadek dostępności” - tłumaczą eksperci Deloitte.

Dodają, że niższe poziomy cen w pozostałych krajach południowej Europy odzwierciedlają mniejszą presję popytu, zmienny poziom dochodów i różne etapy rozwoju rynku mieszkaniowego.

Polska – kraj, w którym ceny mieszkań wzrosły najmocniej w Europie

Choć koszt zakupu mieszkania w Polsce wciąż pozostaje poniżej średniej europejskiej, to polscy nabywcy nie mają powodów do zadowolenia. Zeszły rok przyniósł bowiem najwyższy wzrost cen nieruchomości w Europie – ceny podskoczyły w ciągu roku aż o 19,3 proc.

„Ten gwałtowny wzrost był w dużej mierze napędzany przez rządowy program dopłat uruchomiony w połowie 2023 roku, który pobudził popyt i podniósł ceny. Dodatkowo, aprecjacja złotego względem euro dodatkowo wzmocniła wzrost cen wyrażonych w euro” – tłumaczą to zjawisko analitycy Deloitte.

Ostatecznie średnia cena metra kw. lokalu mieszkaniowego w Polsce oddanego na rynek w 2024 r. wynosiła równowartość 2792 euro, czyli ok. 11,9 tys. zł. Plasuje to Polskę na 17. miejscu wśród 25 badanych krajów. Droższe mieszkania niż w Polsce są m.in. na Węgrzech i w Słowacji. Tańsze, jak już pisaliśmy, we Włoszech, Chorwacji czy Grecji.