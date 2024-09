Specustawa powodziowa przewiduje m.in. wsparcie dla poszkodowanych w kataklizmie kredytobiorców. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców weźmie na siebie raty kredytów hipotecznych. Przez jaki okres czasu będzie je spłacał? W jaki sposób powodzianie mogą uzyskać wsparcie w tym zakresie?

Specustawa powodziowa – miliardy wsparcia

Specustawa powodziowa, czyli projekt ustawyo zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw, wprowadza szereg rozwiązań "ułatwiających radzenie sobie z jej skutkami. W projekcie zostały uwzględnione różne dodatkowe formy pomocy dla osób, które zostały poszkodowane przez żywioł" – jak czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Specustawa powodziowa w procesie legislacyjnym

Projekt specustawy został przyjęty przez Radę Ministrów 24 września 2024 r. Jak poinformowała 26 września Polska Agencja Prasowa (PAP), Sejm powołał specjalną komisję, która będzie zajmowała się projektami ustaw dotyczącymi walki ze skutkami powodzi. Licząca 30 posłów speckomisja zajmie się m.in. wspomnianym projektem ustawy. Z informacji podanych na oficjalnej stronie Sejmu RP wynika, że posłowie zajmą się specustawą powodziową już podczas obrad 18. posiedzenia.

Specustawa powodziowa – pomoc dla kredytobiorców

Wśród najważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie specustawy jest wsparcie dla poszkodowanych wskutek powodzi kredytobiorców.

– Fundusz Wsparcia Kredytobiorców weźmie na siebie 12 rat kredytu hipotecznego. To pomoc bezzwrotna dla tych, którzy choćby czasowo stracili możliwość korzystania z mieszkania lub domu. Tu będziemy bardzo elastyczni – zapowiedział na antenie Polsat News szef resortu finansów.

– W projekcie wprowadzono rozwiązanie przyznające wsparcie dla osób poszkodowanych przez powódź, które posiadają kredyty hipoteczne na zakup nieruchomości uszkodzonej bądź zniszczonej na skutek powodzi. Co istotne, nie ma w tym wypadku znaczenia, czy jest to kredyt złotowy, czy kredyt powiązany z kursem waluty obcej. Ważne, aby był on przeznaczony na cele mieszkaniowe – wyjaśnia w rozmowie z "Gazetą Prawną" adwokat Anna Wolna-Sroka, Partner w Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.

Jakie wsparcie dla kredytobiorców przewiduje specustawa?

Kredytobiorcom będzie przysługiwało zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych przez okres 12 miesięcy.

– Pomoc finansowa zostanie udzielona z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Dotyczyć będzie kredytobiorców, którzy utracili chociażby czasowo możliwość korzystania z mieszkania lub domu rodzinnego na skutek powodzi. Środki mają zostać przekazane do banku, który udzielił kredytu, przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców na rachunek wskazany przez kredytodawcę. Bardzo ważną informacją jest to, że pomoc jest bezzwrotna, a zatem kredytobiorcy nie będą musieli dokonać zwrotu środków otrzymanych z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców – tłumaczy mec. Anna Wolna-Sroka.

Specustawa powodziowa – w jaki sposób uzyskać wsparcie?

Ekspertka wyjaśnia, że proces wnioskowania będzie ograniczony do niezbędnego minimum.

– Aby uzyskać wsparcie finansowe, konsument będzie musiał złożyć wniosek o przyznanie wsparcia, a także oświadczenie, że spełnia wszystkie kryteria do przyznania mu wsparcia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Warto również dodać, że zgodnie z projektem ustawy kredytobiorcy, którzy uzyskają wsparcie, zostaną zwolnieni z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z uzyskanym wsparciem finansowym – wyjaśnia adw. Anna Wolna-Sroka.

Ekspert: "Nieruchomości dotknięte powodzią były często finansowane z kredytów"

Jak zauważa prawniczka, taka forma wsparcia jest niezwykle ważna, ponieważ wiele nieruchomości, które ucierpiały podczas powodzi, było finansowanych z kredytów hipotecznych.

– W mojej ocenie jest to bardzo dobre rozwiązanie. Należy bowiem pamiętać, że domy bądź mieszkania, które zostały dotknięte powodzią, bardzo często były finansowane ze środków z kredytów.Tragedia takich osób jest tym większa, że mogły zostać pozbawione miejsca zamieszkania, co nie zwalnia ich z płatności rat kredytu. Dzięki rozwiązaniu ujętemu w projekcie ustawy powodzianie uzyskają 12 miesięcy, podczas których nie będą musieli regulować spłat rat kredytu. Raty opłaci za nich Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, a powodzianie zaoszczędzone środki będą mogli przeznaczyć na swoje najpotrzebniejsze potrzeby – mówi mec. Anna Wolna-Sroka.