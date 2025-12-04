Jak piszą autorzy badania, polski handel podąża za światowym biznesem i dostrzega stale rosnące znaczenie technologii.

„Ponad 3/4 firm planuje w przyszłym roku takie same lub wyższe nakłady inwestycyjne na rozwój IT. Aż 40 proc. chce przeznaczyć na ten cel 3–4 proc. obrotów i niemal taka sama grupa (39 proc. badanych) zakłada 5 proc. lub więcej” – czytamy w raporcie RetailTech 2025, przygotowanego przez Exorigo-Upos we współpracy z Keralla Research.

Z dokumentu wynika też, że branża mierzy się z wysokimi kosztami technologii (40 proc.) oraz brakiem finansowej pomocy zewnętrznej (46 proc.). Niemal 1/3 respondentów wymienia także chaos prawny i zmieniające się trendy konsumenckie.

Firmy przygotowują się na zagrożenia zewnętrzne

Badanie pokazuje, że przedstawiciele branży retail są świadomi zagrożeń zewnętrznych i w dojrzały sposób się do nich przygotowują.

„Blisko 60 proc. firm deklaruje przygotowanie na wypadek eskalacji konfliktu zbrojnego, a co czwarta pełną gotowość operacyjną. To ogromny skok – jeszcze rok temu 40 proc. firm w ogóle nie uwzględniało takiego scenariusza. Zmieniło się nie tylko postrzeganie ryzyka, ale przede wszystkim podejście do odporności” – czytamy w komentarzu do raportu.

Innym elementem zagrożeń, które mogą dotknąć polską gospodarkę w tym polskie przedsiębiorstwa, są ataki cyberprzestępców. W tym przypadku świadomość firm również jest wysoka – ponad 80 proc. firm deklaruje wdrożenie środków ochrony przed takimi zagrożeniami.

„Regularne testy, backupy, procedury awaryjne, które jeszcze niedawno były domeną sektora finansowego, dziś stają się standardem i koniecznością także w handlu” – oceniają autorzy raportu.

Jak branża retail patrzy na ekspansję zagraniczną?

Raport wskazuje także, że ambicje polskich przedsiębiorstw wykraczają poza rynek krajowy. Prawie połowa badanych, bo 44 proc., ocenia, że warto inwestować w ekspansję międzynarodową. To duży wzrost w stosunku do zeszłego roku, gdzie tylko 28 proc. deklarowało rozwój tego obszaru jako kluczowy.

„Zmiana ta sugeruje, że przedsiębiorstwa zmieniły swoje ostrożne podejście i aktualnie postrzegają ekspansję zagraniczną jako istotny czynnik wzrostu. Wskazuje to na dojrzewanie strategii biznesowych – internacjonalizacja nie jest już traktowana jako opcjonalne przedsięwzięcie, ale jako naturalny krok, mający na celu dywersyfikację rynków i minimalizację ryzyka związanego z niestabilnością krajową” – oceniają autorzy raportu z Exorigo-Upos

Eksport jest jednym z priorytetów dla 53 proc. dużych i 40 proc. średnich przedsiębiorców.

„Co ciekawe, podobnie jak w przypadku chmury, widoczne jest zróżnicowanie w podejściu do tego rodzaju inwestycji wśród firm zatrudniających do 249 osób. Niemal taka sama grupa uznaje je za priorytetowe, jak i mogące poczekać” – czytamy w raporcie.