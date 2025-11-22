Zmiana PKD – usługi i inne rodzaje działalności

Od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje nowy system klasyfikacji tzw. PKD 2025, który zastąpił dotychczasowy PKD 2007. Wprowadzone zmiany były podyktowane nie tylko koniecznością dostosowania polskiego systemu do klasyfikacji unijnej i zsynchronizowania statystyk gospodarczych w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim potrzebą dopasowania kodów do zmieniającego się rynku. Rozwój technologii, gospodarki cyfrowej, bio-gospodarki i poszerzający się przez to zakres usług spowodowały, że obowiązująca PKD 2007 nie uwzględniała wielu działających na rynku branż.

Warto zwrócić uwagę, że PKD 2025 to nie tylko zmiana wybranych działów lub grup, ale nowa klasyfikacja. Opiera się ona wprawdzie na PKD 2007, jednak tzw. klucz przejścia, umożliwiający zaktualizowanie kodów, a od 1 stycznia 2027 roku ich automatyczne przeklasyfikowanie, nie zawsze opiera się na zasadzie 1:1.

Co oznaczają kody PKD dla branży usługowej?

Kody PKD, które przedsiębiorca zobowiązany jest określić, rozpoczynając działalność gospodarczą, to nie tylko symboliczny ciąg cyfr i liter, który służy celom statystycznym. To przede wszystkim określenie profilu działalności, zakresu i rodzaju świadczonych usług i podejmowanych działań.

Kody PKD mogą także wpływać na rodzaj opodatkowania np. możliwość rozliczania się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, konieczność posiadania kasy fiskalnej lub rejestracji jako czynny podatnik VAT. Brak określonych kodów może również skutkować brakiem możliwości udziału w zamówieniach publicznych, a zatem powstrzymywać rozwój firmy. Pozyskiwanie dotacji, ubieganie się o ulgi lub inne środki zewnętrzne także może być uzależnione od kodów PKD działalności. Szczegółowo określonym kodami uwarunkowane jest także często pozyskiwanie dotacji, ubieganie się o ulgi lub inne środki zewnętrzne.

Jak wyglądają kody PKD?

Nowa klasyfikacja PKD ma strukturę pięciopoziomową. Zasadą jest, że punktem wyjścia jest ogólna sekcja, a kolejne części ramach struktury są coraz bardziej szczegółowe. PKD 2025 zbudowane jest zatem z:

sekcji – oznaczonych symbolem jednoliterowym, które dzielą wszystkie działalności gospodarcze na 22 grupowania;

działów – oznaczone dwucyfrowym kodem numerycznym, dzielące zbiorowość na 87 grupowań;

grup – oznaczone trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmujące 287 grupowań;

klas – oznaczonych czterocyfrowym kodem numerycznym, które obejmują 651 grupowań;

podklas – oznaczonych pięcioznakowym kodem alfanumerycznym z 728 grupowaniami.

Warto także zaznaczyć, że jeżeli nie wprowadzono dodatkowo podziału na poziomie podklasy, a zatem klasa równa jest podklasie, wówczas jest ona oznaczona literą Z.

Jakie kody PKD usługowe trzeba zmienić w 2026 roku?

Które kody PKD usługowe zmieniają się w 2026 roku? Przede wszystkim obowiązująca w PKD 2007 sekcja J tj. informacja i komunikacja została podzielona na dwie, przez co w PKD 2025 wyodrębniono sekcję K tj. działalność usługową w zakresie telekomunikacji, programowania komputerowego, doradztwa, infrastruktury obliczeniowej oraz pozostałą działalność usługową w zakresie informacji.

Aby sprawdzić, czy i w jaki sposób kody przypisane do określonej działalności usługowej uległy zmianie, należy skorzystać z dostępnych na stronie Głównego Urzędu Statystycznego oraz w treści Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z dnia 18 grudnia 2024 roku tabel uwzględniających relacje pomiędzy PKD 2007 i PKD 2025. Określają one szczegółowo klucze powiązań pomiędzy kodami, które mogą mieć charakter zmian 1 na 1, n na 1 lub 1 na n.

Oto przykłady zmian wybranych kodów usługowych w PKD 2025.

Kod PKD 2007 Nazwa Kod PKD 2025 Nazwa 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.A52.21.B Pomoc drogowaPozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 62.10.A62.10.B Działalność w zakresie programowania gier komputerowychPozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.A69.20.B69.20.C Działalność rachunkowo-księgowaDoradztwo podatkowaDziałalność w zakresie audytu finansowego 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 73.30.A73.30.B Działalność lobbingowaDziałalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji 74.20.Z Działalność fotograficzna 18.12.Z74.20.Z Pozostałe drukowanieDziałalność fotograficzna

Nowe kody PKD 2025

Warto także podkreślić, że PKD 2025 wprowadziło kilkanaście nowych, niewyróżnionych w PKD 2007 podklas kodów. Wśród nich znalazły się także te, które dotyczą branży usługowej.

Poniżej lista podklas dodanych w PKD 2025.

Kod PKD 2025 Nazwa podklasy 35.40.Z Działalność brokerów i agentów energii elektrycznej, gazu ziemnego i pozostałych paliw gazowych 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej 52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów 52.32.Z Pośrednictwo w transporcie pasażerskim 53.30.Z Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej 55.40.Z Pośrednictwo w zakwaterowaniu 56.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności usługowej związanej z wyżywieniem 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa 77.51.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep 77.52.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.61.Z Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji 86.97.Z Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej 87.91.Z Pośrednictwo w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem 95.40.Z Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli 96.40.Z Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych

FAQ

Czy zmieniają się kody PKD dla branży usługowej w 2026 roku?

Tak, 2026 tok ostatni rok na zmianę kodów na PKD 2025, która zastąpiła PKD 2007. PKD 2025 to nowa klasyfikacja, obejmująca wszystkie rodzaje działalności gospodarczej, w tym usługi.

Skąd wiadomo jaki kod PKD 2025 powinna mieć działalność usługowa?

Należy sprawdzić tabelę kodów PKD 2025 oraz tzw. klucz powiązań, uwzględniający relacje pomiędzy PKD 2007 i PKD 2025. Określają one szczegółowo zasady przejścia z kodów PKD 2007 na PKD 2025. Relacje pomiędzy nimi mogą mieć charakter zmian 1 na 1, n na 1 lub 1 na n.

Jakie są kody PKD 2025?

Kody PKD 2025 mają strukturę pięciopoziomową. Na poziomie sekcji wyodrębniono nową sekcję tzn. sekcję K – działalność usługową w zakresie telekomunikacji, programowania komputerowego, doradztwa, infrastruktury obliczeniowej oraz pozostałą działalność usługową w zakresie informacji.

Źródła:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz. U. 2024 poz. 1936.

stat.gov.pl.