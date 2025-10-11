W 2026 roku w Polsce wchodzą w życie zmiany w zakresie limitów zużycia energii elektrycznej oraz związanych z nimi dopłat dla gospodarstw domowych.

Limity zużycia energii 2026. Idą zmiany

Rząd zapowiada zwiększenie dotychczasowych progów, co ma na celu wsparcie rodzin i osób korzystających z elektrycznych źródeł ogrzewania w obliczu rosnących cen energii. Zmiany obejmują zarówno zwykłe gospodarstwa domowe, jak i grupy szczególnie wrażliwe, takie jak osoby niepełnosprawne, rolnicy czy posiadacze Karty Dużej Rodziny. Dzięki nowym limitom więcej energii elektrycznej będzie mogło być zużywane po niższej stawce, co w praktyce oznacza niższe rachunki za prąd i większą stabilność finansową w gospodarstwie domowym.

Wraz z podniesieniem limitów, wprowadzane są dopłaty i programy wsparcia mające na celu złagodzenie skutków wzrostu cen energii. Najważniejszymi narzędziami będą bon ciepłowniczy dla najuboższych oraz dodatek elektryczny dla gospodarstw wykorzystujących prąd do ogrzewania. Osoby spełniające określone kryteria dochodowe lub techniczne będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe, które pozwoli pokryć część kosztów zużycia energii.

Nowe limity zużycia energii 2026

Nowe limity zużycia energii elektrycznej w 2026 roku wprowadzają znaczące zmiany dla gospodarstw domowych w Polsce. Standardowy roczny limit dla przeciętnego gospodarstwa zostanie podniesiony do 3000 kWh, co oznacza, że więcej zużytej energii będzie objęte niższą stawką. Rodziny z osobą niepełnosprawną będą mogły korzystać z limitu wynoszącego 3600 kWh, a gospodarstwa rolnicze oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny nawet 4000 kWh. Dzięki temu większa część energii zużywanej w domu, na przykład do ogrzewania czy gotowania, będzie mogła być rozliczana po korzystniejszej cenie, co realnie obniży miesięczne rachunki.

Podwyższenie limitów pozwala też na bardziej elastyczne korzystanie z energii elektrycznej w gospodarstwie domowym bez ryzyka przekroczenia progów objętych wyższymi stawkami. Dzięki temu rodziny mogą np. częściej korzystać z elektrycznych urządzeń grzewczych lub zwiększyć zużycie prądu w szczytowych okresach bez obawy o dramatyczny wzrost kosztów. Dla odbiorców elektrycznego ogrzewania, takich jak pompy ciepła, zmiana ta ma szczególne znaczenie, ponieważ umożliwia korzystanie z efektywnych i ekologicznych źródeł energii przy mniejszym obciążeniu finansowym.

Formy wsparcia finansowego

Jednym z najważniejszych form wsparcia finansowego związanych z zużyciem energii w 2026 roku będzie bon ciepłowniczy, który zastąpi dotychczasowe dopłaty i będzie skierowany przede wszystkim do najuboższych rodzin. Bon ma pomóc pokryć część kosztów ogrzewania, szczególnie w sezonie grzewczym, i będzie przyznawany gospodarstwom domowym nieprzekraczającym określonego progu dochodowego. Dzięki temu osoby najbardziej narażone na wysokie rachunki będą mogły liczyć na realne wsparcie finansowe, co zwiększy ich stabilność ekonomiczną w zimowych miesiącach.

Drugim ważnym wsparciem będzie dodatek elektryczny, przeznaczony dla gospodarstw wykorzystujących energię elektryczną do ogrzewania domu, w tym w przypadku pomp ciepła. Wysokość dodatku wyniesie standardowo 1000 zł, a dla gospodarstw zużywających rocznie ponad 5 MWh nawet 1500 zł. Warunkiem otrzymania dodatku jest zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, co pozwala na weryfikację odbiorców i prawidłowe przyznanie wsparcia. Te mechanizmy mają na celu nie tylko obniżenie kosztów energii, ale także zachęcenie do korzystania z efektywnych i ekologicznych źródeł ogrzewania w domach.

Jak uzyskać dopłaty i wsparcie?

Aby skorzystać z dostępnych form wsparcia finansowego w 2026 roku, gospodarstwa domowe będą musiały złożyć odpowiednie wnioski w wyznaczonych instytucjach. Bon ciepłowniczy będzie przyznawany po złożeniu wniosku, który będzie można składać w lokalnych punktach obsługi obywateli lub za pośrednictwem stron internetowych Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ważne jest, aby wnioskujący spełniali określone kryteria dochodowe. Tylko wtedy bon zostanie przyznany. Dobrze jest śledzić oficjalne komunikaty rządowe, aby nie przegapić terminów składania wniosków i mieć pewność, że wszystkie dokumenty są poprawnie wypełnione.

W przypadku dodatku elektrycznego wnioski również składa się w urzędach gminy lub ośrodkach pomocy społecznej. Kluczowe będzie zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, co pozwoli na weryfikację gospodarstwa domowego i ustalenie wysokości wsparcia. Dodatkowo warto wcześniej przygotować dokumenty potwierdzające zużycie energii elektrycznej, aby przyspieszyć proces przyznawania dopłaty. Regularne sprawdzanie informacji na stronach rządowych oraz w lokalnych punktach obsługi pomoże uzyskać wsparcie w pełnej wysokości i w odpowiednim terminie.