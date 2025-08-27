Od 2026 roku konsumenci będą mogli zmieniać sprzedawcę energii elektrycznej w ciągu zaledwie 24 godzin. To ogromna rewolucja w stosunku do obecnych procedur, które w praktyce potrafią trwać nawet kilka tygodni.

Prawo energetyczne 2026. Szybka zmiana sprzedawcy energii

Krótszy czas przełączenia ma zwiększyć konkurencję na rynku, ponieważ sprzedawcy będą musieli bardziej zabiegać o klienta, oferując korzystniejsze warunki, przejrzyste taryfy i dodatkowe usługi. Ułatwi to także reagowanie na wahania cen i lepsze dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb gospodarstw domowych oraz mikroprzedsiębiorców.

Kluczową rolę w tym procesie odegra Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE), który gromadzi dane o wszystkich odbiorcach, umowach i punktach poboru energii. Dzięki cyfryzacji całego procesu zmiana sprzedawcy będzie odbywać się niemal automatycznie, bez konieczności składania licznych dokumentów czy wizyt w biurach obsługi. To oznacza większą elastyczność dla konsumentów, a jednocześnie presję na sprzedawców, by nie tylko oferowali konkurencyjne ceny, lecz także podnosili jakość obsługi i transparentność umów.

Taryfy dynamiczne i elastyczne rozliczenia

Od 2026 roku sprzedawcy energii będą mieli obowiązek udostępniania taryf dynamicznych odbiorcom, którzy posiadają liczniki zdalnego odczytu. Oznacza to, że cena prądu będzie mogła się zmieniać w ciągu doby w zależności od sytuacji na rynku, np. najtaniej w godzinach największej produkcji z OZE, a najdrożej w szczycie zapotrzebowania. Konsumenci zyskają więc realny wpływ na swoje rachunki, mogąc dostosować pranie, zmywanie czy ładowanie samochodu elektrycznego do godzin z niższą ceną. Takie rozwiązanie sprzyja również stabilności sieci elektroenergetycznej, bo pozwala rozłożyć obciążenie w czasie.

Nowe przepisy przewidują także bardziej elastyczne formy rozliczeń. Konsumenci będą mogli wybierać spośród różnych modeli, np. rozliczania godzinowego, miesięcznego z korektą czy pakietów energetycznych przypominających abonament. Większa elastyczność przełoży się na możliwość kontrolowania kosztów, a dla aktywnych prosumentów na lepsze wykorzystanie własnej produkcji z paneli fotowoltaicznych czy magazynów energii.

Nowe obowiązki informacyjne sprzedawców

Od 2026 roku sprzedawcy energii będą musieli przekazywać odbiorcom znacznie szerszy zakres informacji niż dotychczas. Chodzi m.in. o czytelne porównania dostępnych taryf, prognozy kosztów przy różnych poziomach zużycia oraz wskazanie potencjalnych oszczędności wynikających z wyboru taryf dynamicznych czy instalacji OZE. Dzięki temu konsument zyska narzędzia do świadomego podejmowania decyzji, a rynek stanie się bardziej transparentny. Rachunki i oferty mają być prostsze, zrozumiałe i pozbawione „drobnego druku”.

Kolejnym obowiązkiem będzie informowanie o śladzie węglowym energii, czyli udostępnianie klientom danych, z jakich źródeł pochodzi prąd dostarczany do ich domu i jaki jest jego wpływ na środowisko. To rozwiązanie ma zachęcać do wyboru zielonej energii i wspierać unijne cele klimatyczne. Sprzedawcy zostaną więc postawieni w roli nie tylko dostawców energii, lecz także doradców energetycznych, którzy pomogą klientom zmniejszać koszty i wpływ na środowisko.

Większe prawa prosumentów i społeczności energetycznych

Równolegle rosnąć będzie znaczenie społeczności energetycznych (CEC), czyli grup odbiorców, którzy wspólnie inwestują w źródła odnawialne i dzielą się energią. Od 2026 roku regulacje mają sprzyjać ich rozwojowi, m.in. poprzez bardziej przejrzyste zasady rozliczeń i możliwość uzyskania dodatkowych ulg podatkowych lub wsparcia z funduszy publicznych.