Wyniki finansowe Taurona za I kw. 2025 r.

W okresie od stycznia do marca 2025 roku Tauron osiągnął przychody ze sprzedaży i rekompensaty w wysokości ok. 9,5 mld zł. EBITDA wyniosła 2,3 mld zł, z czego segment Dystrybucja wygenerował 1,2 mld zł, segment Odnawialne Źródła Energii (OZE) 180 mln zł, segment Wytwarzanie 295mln zł, segment Ciepło 123 mln zł, a segment Sprzedaż odnotował 448 mln zł. EBIT wyniósł 939 mln zł, zysk brutto 748 mln zł, a zysk netto 467 mln zł. Nakłady inwestycyjne (CAPEX) w tym okresie wyniosły 1 478 mln zł.

„Nasze wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2025 roku są doskonałe i niezwykle nas cieszą, ale na rozwój Taurona patrzymy w perspektywie długoterminowej. Intensywnie wdrażamy w życie naszą nową strategię. Z jednej strony oznacza to pracę nad nowymi produktami oraz usługami - tak, aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby 6 milionów naszych Klientów. Z drugiej strony - transformację działalności całej Grupy, która pozwoli na całkowitą neutralność klimatyczną Taurona już w 2040 roku. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest oczywiście budowa nowych mocy wytwórczych w segmencie OZE. Już dziś dysponujemy mocami odnawialnymi, które sięgają blisko 900 MW. W budowie mamy farmy wiatrowe i fotowoltaiczne o łącznej mocy prawie 400 MW. Osiągnięcie przez nas 1 GW mocy zainstalowanej w OZE jest już bardzo blisko” – mówi Grzegorz Lot, prezes Taurona w cytowany w komunikacie prasowym.

„Pierwszy kwartał 2025 roku to dla nas kolejny okres, gdy wypracowaliśmy rekordowe wyniki na poziomie EBITDA oraz zysku netto. Wynik EBITDA Taurona zanotował aż 24 proc. wzrost w stosunku do ubiegłego roku i okazał się o 17 proc. wyższy od oczekiwań analityków biur maklerskich. To pokazuje, że Grupa znajduje się na właściwym kursie, co potwierdza skuteczne wprowadzanie w życie kolejnych elementów naszej strategii. Największy wpływ na uzyskane wyniki miał segment Dystrybucja, który odpowiada za ponad połowę łącznej EBITDA Grupy. W ostatnich dniach obserwujemy, że osiągnięte wyniki finansowe bezpośrednio przekładają się także na dynamicznie rosnącą wycenę Taurona. Przekroczyliśmy historyczną cenę 7 złotych za akcję, a nasza kapitalizacja, od początku bieżącego roku, odnotowała niemal 100-procentowy wzrost - osiągając poziom 13 mld zł. To najwyższa wartość w 15-letniej giełdowej historii spółki” – mówi z kolei Krzysztof Surma, wiceprezes ds. finansów.

Dane Taurona za I kw. 2025 r.

W zakresie danych operacyjnych, w pierwszym kwartale 2025 roku Grupa Tauron dystrybuowała 13,7 TWh energii elektrycznej. Produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 3,5 TWh, w tym 0,4 TWh z odnawialnych źródeł energii. Produkcja ciepła osiągnęła poziom 4,7 PJ.

Na koniec marca 2025 roku Grupa Tauron posiadała 874 MW zainstalowanej mocy wytwórczej w odnawialnych źródłach energii. W porównaniu do roku 2023, inwestycje Tauron w OZE wyniosły 191 mln zł. W budowie znajdowały się kolejne farmy wiatrowe i fotowoltaiczne o łącznej mocy 400 MW, w tym zakupiona we wrześniu 2024 roku farma wiatrowa Miejska Górka o mocy 191 MW, będąca największą inwestycją Grupy Tauron w segmencie OZE oraz drugą co do wielkości instalacją onshore w kraju. Dodatkowo, realizowano budowę dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 144 MW.