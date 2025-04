Grupa Enea przedstawiła swój skonsolidowany raport finansowy na 2024 r. Spółka odnotowała 1 395,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto i planuje, że w 2025 r. jej nakłady inwestycyjne wyniosą 7,94 mld zł wobec 3,4 mld zł nakładów zrealizowanych w roku poprzednim. Inwestorzy podchodzą jednak z rezerwą – giełdowy kurs akcji spada w czwartek o ok. 6 pkt proc.

Wyniki finansowe Grupy Enea za 2024 r.

Wynik netto spółki jest wyraźnie lepszy w porównaniu do wyników za 2023 r., kiedy to Enea odnotowała nieco ponad 700 mln zł straty netto. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 31 235,01 mln zł - wobec 44 020,95 mln zł rok wcześniej. "Spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 13 167,4 mln zł wynika głównie ze spadku średniej ceny sprzedaży, przy jednoczesnym spadku wolumenu sprzedaży, wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła o 70,5 mln zł wynika głównie ze wzrostu średniej ceny sprzedaży, przy jednoczesnym spadku wolumenu sprzedaży, spadek przychodów ze sprzedaży gazu ziemnego o 120,8 mln zł w wyniku niższego wolumenu sprzedaży (czasowe zaprzestanie sprzedaży paliwa gazowego w 2024 r.), spadek przychodów ze sprzedaży usług dystrybucyjnych o 23,1 mln zł wynika głównie ze zmiany poziomu rozliczenia sprzedaży na Rynku Bilansującym oraz z niższego wolumenu dystrybucji energii" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Plany Enei na 2025 r.

Jak podaje Enea w swoim raporcie, w bieżącym roku planuje wydać 7,94 mld zł na inwestycje. W segmencie dystrybucji zaplanowano nakłady na poziomie ok. 2,72 mld zł. W wydobyciu inwestycje pochłoną ok. 698 mln zł. W wytwarzaniu nakłady planowane są na prawie 4,3 mld zł, z czego 2,5 mld zł dotyczyć ma wytwarzania OZE (w tym biomasa). Rok wcześniej, w 2023 roku nakłady w grupie wynosiły 3,7 mld zł.

"Weryfikujemy cały czas nasz lejek rozwojowy projektów OZE. Tych projektów jest znacznie więcej, ponad dwa razy więcej niż 1,29 GW, ale to są tematy, które mamy zamiar ukończyć w perspektywie dwóch lat" - powiedział na konferencji prasowej wiceprezes Enei Bartosz Krysta. W obszarze fotowoltaiki w spółce do realizacji są projekty o mocy 580 MW, w obszarze magazynowania 520 MW, a w energetyce wiatrowej ok. 186 MW.

– Miniony rok był bardzo intensywny. Przed nami ważne decyzje i czas, w którym chcemy ogłosić nową strategię. Stanie się to do końca 2025 r. Chcemy być gotowi na zmiany, które niosą za sobą cyfryzacja i transformacja – mówił prezes Enei Grzegorz Kinelski. - W tym roku kładziemy nacisk na rozwój OZE, ale również rozwijamy się w części akwizycyjnej. Finalizujemy finansowanie pod te operacje. Wchodzimy w ten rok ze świadomością, co chcemy osiągnąć na rynku energii, gdzie jesteśmy mocnym graczem – dodał.

Inwestorzy zareagowali jednak z rezerwą na dane Enei. Na początku dnia kurs giełdowy akcji spółki spadły o ok. 10 pkt proc. W ciągu dnia strata ta zmniejszyła się do ok. 6 pkt proc. Obecnie za jedną akcję Enei trzeba zapłacić ok. 13,5 zł.