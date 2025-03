Enea Nowa Energia, spółka zależna Grupy Enea, ogłosiła znaczące posunięcie w kierunku transformacji energetycznej poprzez podpisanie umów z duńskimi firmami EE Polska ApS i EE Pommerania ApS. Umowy te dotyczą nabycia udziałów w sześciu działających farmach wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 83,5 MW oraz opcji zakupu projektu farmy fotowoltaicznej o mocy 25 MW. Wartość transakcji może wynieść maksymalnie 914,8 mln zł.

Szczegóły transakcji Enei

Przejęcie obejmuje następujące farmy wiatrowe, wszystkie zlokalizowane w województwie zachodniopomorskim:

Grzmiąca (6,0 MW)

Białogard I (7,9 MW)

Drawsko II (5,25 MW)

Kołobrzeg (19,25 MW)

Siemyśl (6,3 MW)

Liskowo (38,8 MW)

Dodatkowo, Enea uzyskała opcję zakupu projektu farmy fotowoltaicznej Liskowo o mocy 25 MW, znajdującego się na etapie gotowości do budowy. Jak słyszymy, ta inwestycja jest zgodna z długoterminową strategią Grupy Enea, która zakłada znaczące zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w swoim portfolio. Zgodnie z założeniami, moc zainstalowana w OZE ma wynieść 2,1 GW do 2030 r., a do 2035 r. osiągnąć poziom 4,9 GW. Dominujący udział w produkcji energii z OZE mają mieć farmy wiatrowe na lądzie i morzu oraz instalacje fotowoltaiczne.

"Nie zwalniamy tempa. Zgodnie ze Strategią Enei, kontynuujemy transformację i rozwój w sektorze OZE. Zakup gotowych i operacyjnych farm wiatrowych pozwala na natychmiastowe zwiększenie naszego udziału w rynku odnawialnych źródeł energii, bez konieczności wieloletniego procesu deweloperskiego. Dzięki tej transakcji umacniamy naszą pozycję na rynku. Realizacja takich projektów, jak dzisiejszy zakup farm wiatrowych, pozwoli nam na skuteczną transformację w zielony, niezawodny i nowoczesny koncern energetyczny" - skomentował Grzegorz Kinelski, prezes Enei.

Technologiczne aspekty transakcji Enei

Jak zapewnia Enea, zakupione farmy wiatrowe to nowoczesne instalacje, wykorzystujące turbiny od wiodących producentów: Siemens Gamesa, General Electric oraz Nordex. Przejęte farmy mogą stanowić bazę do przyszłej modernizacji, repoweringu lub integracji z innymi technologiami OZE, takimi jak magazyny energii czy dodatkowe instalacje fotowoltaiczne. European Energy to duńska firma działająca w ponad 25 krajach, specjalizująca się w rozwoju, budowie i eksploatacji projektów związanych z zieloną energią, w tym wiatrowych, słonecznych oraz technologii Power-to-X. Na polskim rynku firma jest obecna od 2006 r, posiadając 200 MW zainstalowanej mocy w OZE i planując rozwój projektów o łącznej mocy ponad 5 GW.

Enea planuje sfinalizować transakcję w najbliższych miesiącach, po uzyskaniu niezbędnych zgód regulacyjnych oraz spełnieniu warunków zawieszających określonych w umowie. Finansowanie zakupu ma pochodzić ze środków własnych spółki oraz zewnętrznych źródeł finansowania. Inwestycja w odnawialne źródła energii stanowi istotny krok w realizacji strategii Enei, mającej na celu zwiększenie udziału zielonej energii w krajowym miksie energetycznym oraz wzmocnienie pozycji spółki na rynku energii odnawialnej.