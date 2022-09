Do ustawy zostały dodane też przepisy umożliwiające gminom weryfikację wniosków, wykorzystując do tego informacje dotyczące członków gospodarstwa domowego, które zostały uzyskane m.in. w związku z prowadzonym postępowaniem o przyznanie dodatku osłonowego, świadczeń rodzinnych, dodatku mieszkaniowego, a także dane znajdujące się w rejestrze PESEL czy deklaracji składanej przy ustalaniu wysokości opłaty za śmieci. Ponadto, aby rozstrzygnąć ewentualne wątpliwości, możliwe będzie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, a brak jego zgody będzie mógł stanowić podstawę do odmowy przyznania dodatku.