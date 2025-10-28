Spółka Enea poinformowała o unieważnieniu przetargu ogłoszonego 3 września 2025 r. przez jej celową spółkę Enea Połaniec Gaz na budowę dwóch bloków gazowo-parowych w Elektrowni Połaniec o mocy brutto od 530 MW do 680 MW każdy.

Enea unieważnia przetarg na bloki gazowo-parowe w Połańcu

Przetarg dotyczył zaprojektowania, dostawy, budowy i uruchomienia dwóch bloków gazowo-parowych (CCGT) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule „pod klucz”. Zakładano, że pierwszy z bloków zostanie zrealizowany do 31 marca 2030 r., a drugi do 30 czerwca 2030 r. Zamówienie przewidywało również świadczenie usług serwisowych przez 12 lat lub aż do osiągnięcia 75 000 rozliczeniowych godzin pracy.

Wadium przetargowe wynosiło 15 mln zł. Warunki postępowania przewidywały m.in. wykluczenie z udziału podmiotów z państw trzecich, które nie zawarły z UE odpowiednich umów gwarantujących równość i wzajemność dostępu do rynku zamówień. Termin składania ofert został ustalony na 27 października 2025 r.

Brak ofert i decyzja o unieważnieniu

Do zakończenia terminu składania ofert żadna oferta nie wpłynęła. W związku z tym, na platformie zakupowej Enei zamieszczono komunikat: „Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania … ze względu na fakt, że w terminie wskazanym w SWZ nie wpłynęła żadna oferta (art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych).”

W dokumentacji przetargowej ujęto, że dwie firmy wystąpiły w wrześniu o wydłużenie terminu składania ofert: jedna proponując termin 17 listopada, druga 7 grudnia. Wskazywały one na znaczną złożoność zamówienia i potrzebę zaangażowania wielu podwykonawców i kooperantów zagranicznych. Termin jednak nie został zmieniony, co doprowadziło do braku złożonych ofert.

Unieważnienie postępowania w Połańcu nie jest jednorazowym przypadkiem dla Enei. Wcześniej spółka dwukrotnie unieważniała przetargi na bloki gazowe w Elektrownia Kozienice, także z powodu braku ofert. W tamtym przypadku kontrakt został ostatecznie zawarty w trybie z wolnej ręki z zagranicznym wykonawcą.

Enea wskazała, że w związku z brakiem ofert będzie musiała ponownie ogłosić postępowanie lub zmodyfikować jego warunki. Projekt budowy bloków gazowych w Połańcu pierwotnie miał wspierać strategię transformacji energetycznej spółki i udział w mechanizmach rynku mocy.