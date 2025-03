Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w Warszawie, w wydanym 18 marca 2025 r. wyroku, uchylił niekorzystny dla Kopalni Turów wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) z 1 lutego 2022 r. ws. decyzji środowiskowej. Tym samym decyzja środowiskowa jest wykonalna, a KWB Turów może zgodnie z prawem kontynuować realizację jej warunków - podaje w informacji prasowej spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), właściciel obiektu.

Wyrok NSA ws. Kopalni Turów

Jak zapewnia PGE GiEK, "wszystkie zapisy decyzji środowiskowej Kopalnia Turów wypełnia właściwie i terminowo". - Wydobycie realizowane jest z poszanowaniem środowiska naturalnego. Wykonanych zostało wiele inwestycji minimalizujących każde, nawet najmniejsze oddziaływanie na środowisko. Między innymi zbudowano podziemny ekran przeciwfiltracyjny, który zabezpiecza sąsiadujące z kopalnią tereny przed potencjalnym odpływem wód gruntowych, zainstalowano automatyczny system zamgławiania na ciągach transportowych oraz stacjonarny system zraszania dróg, który ogranicza emisję pyłów. Zamontowany został także ekran akustyczny w rejonie bogatyńskich osiedli, a na przenośnikach taśmowych krążniki cichobieżne. Kopalnia Turów ma bardzo dobrze rozwinięty monitoring środowiskowy - i dalej rozwija się w tym zakresie wykorzystując najnowsze technologie - podaje spółka.

PGE GiEK złożyła skargę kasacyjną od wyroku WSA z dnia 1 lutego 2022 r., który uchylił postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska podtrzymujące postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania decyzji środowiskowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 stycznia 2020 r. rygoru natychmiastowej wykonalności, dotyczącej kontynuacji wydobycia węgla w kopani Turów. Do skargi PGE GiEK przychylił się NSA. Spółka podaje, że sąd w ustnych motywach podzielił jej argumentację wskazując m.in. jako błąd oparcie wyroku WSA według stanu prawnego i faktycznego późniejszego niż stan dnia wydania ostatecznego postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w szczególności w oparciu o postanowienie wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie wstrzymania wydobycia w Kopalni Turów, wydane później, które to postanowienie ostatecznie utraciło moc wobec wycofania skargi wniesionej do TSUE przez stronę czeską.

Spór o Kopalnię Turów

Prawie dokładnie rok temu, w połowie marca 2024 r., wojewódzki sąd administracyjny we Wrocławiu uchylił decyzję środowiskową w sprawie wydobycia węgla brunatnego w odkrywkowej kopalni. W 2022 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała zgodę na wydobycie węgla do 2044 r. Wcześniejsza koncesja na wydobycie obowiązywała do 2026 r. Według sądu decyzja ta była niezgodna z polsko-czeską umową, która miała zakończyć spór wokół kopalni. Czesi wskazywali, że jej dalsza eksploatacja przyczynia się do suszy na pograniczu z Polską.

Jednak zdaniem ekspertów znaczenie Elektrowni Turów, zaopatrywanej w węgiel z pobliskiej kopalni odkrywkowej, nie jest kluczowe z punktu widzenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wyprodukowana tam energia odpowiada za ok. 5 proc. polskiego zapotrzebowania.