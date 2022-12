5 ułatwień dla rodziców w 2023 roku: Te zmiany w prawie uproszczą opiekę nad dzieckiem [NOWE URLOPY, PRACA ZDALNA]

1/5 1. Pracodawca nie odmówi pracy zdalnej Sejm pracuje obecnie nad zmianami w Kodeksie pracy, które mają uregulować kwestie pracy zdalnej. W nowych przepisach znajdzie się doprecyzowanie tego, kto może skorzystać z pracy zdalnej, jak pracodawca powinien ją zorganizować, czy jak kontrolować pracownika. Praca zdalna będzie mogła być całkowita, hybrydowa lub okazjonalna. Poza tym nowe przepisy przewidują, że w niektórych przypadkach pracodawca nie będzie mógł odmówić pracownikowi wykonywania swoich obowiązków w formie zdalnej. Stanie się tak przede wszystkim w przypadku rodziców. Pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika o powierzenie pracy zdalnej, gdy składa go: pracownica w ciąży, pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, pracownik sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Należy jednak pamiętać, że wykonywanie pracy zdalnej nie jest możliwe w przypadku wszystkich zawodów i zakładów pracy. W każdym wypadku pracodawca może jej odmówić gdy nie jest ona możliwa ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika