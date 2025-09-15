W piątek w Sejmie posłowie opowiedzieli się za zmianami przygotowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które mają na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Deregulacja przygotowana dla właścicieli firm dotyczy m.in. zwolnienie ich z konieczności przechowywania dokumentacji przeznaczonej dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie papierowej, jeżeli tego typu dokumenty zostały już dostarczone do ZUS w formie elektronicznej.

ZUS nie będzie potrzebował dodatkowej dokumentacji

Za zmianą w odniesieniu do utrzymywania dokumentacji zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych w formie papierowej minimum przez pięć lat, mimo dostarczania jej do ZUS w formie elektronicznej głosowało aż 429 posłów. Jeżeli zmiana przepisów wejdzie w życie, wiele firm będzie mogło pozbyć się nadmiaru dokumentów, które od dłuższego czasu i tak przesyłane są za pomocą nośników elektronicznych.

Teraz po przegłosowaniu zmian przez Sejm, ustawa trafi do Senatu. Jeżeli senatorowie nie naniosą na nią żadnych swoich poprawek, będzie mogła trafić na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.

Deregulacja przygotowana przez MRPiPS ma na celu przyspieszenie cyfryzacji i digitalizacji dokumentów urzędowych. Resort zwraca uwagę, że nie ma konieczności przetrzymywania dokumentów w formie papierowej, jeżeli widnieją one cyfrowo w ZUS oraz na profilu zgłaszającego. Zdaniem rządzących nie ma więc powodów dla dodatkowej archiwizacji.