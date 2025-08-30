- Główne cele i potrzeba reformy
- Uszczelnienie systemu w kontekście transgranicznym
- Nowe kompetencje i narzędzia instytucji
- Zmiany dotyczące absolwentów medycyny i laboratoriów
- Umowy i rozliczenia
- Ośrodki Eksperckie Chorób Rzadkich (OECR)
- Podsumowanie
- FAQ
Główne cele i potrzeba reformy
Projekt ma na celu:
- uszczelnienie systemu ubezpieczenia zdrowotnego wobec osób w sytuacjach transgranicznych,
- dostosowanie polskiego prawa do wymogów unijnych i orzeczeń TSUE,
- uregulowanie kwestii refundacji kosztów leczenia za granicą,
- zapewnienie finansowania świadczeń w szczególnych przypadkach (np. osoby w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym),
- stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania Ośrodków Eksperckich Chorób Rzadkich (OECR),
- usprawnienie pracy NFZ i procesów rozliczania składek zdrowotnych,
- doprecyzowanie przepisów dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego absolwentów medycyny.
Uszczelnienie systemu w kontekście transgranicznym
Pobieranie składek z emerytur i rent zagranicznych
Projekt przewiduje regulacje pozwalające na potrącanie zaległych składek od emerytur i rent transferowanych z państw UE, EFTA i UK. Wprowadza też obowiązek informowania organów emerytalnych przez osoby pobierające świadczenia o okolicznościach wpływających na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej
- Zwrot kosztów nie będzie mógł być odmówiony, jeśli brak wniosku do Prezesa NFZ wynikał z pilnej konieczności leczenia.
- Wniosek o zgodę na świadczenia za granicą będzie można uzupełnić opinią lekarza z innego państwa UE/EFTA.
- NFZ zyska podstawę prawną do refundacji kosztów świadczeń udzielonych w innym państwie członkowskim.
Nowe kompetencje i narzędzia instytucji
Minister zdrowia i ZUS
Projekt umożliwia ministrowi zdrowia występowanie do ZUS o dane płatników składek dla potrzeb analizy sytuacji osób ubezpieczonych.
NFZ i kadry medyczne
- NFZ będzie mógł pozyskiwać pracowników z wysokimi kompetencjami, w tym medycznymi, z możliwością łączenia pracy w Funduszu z inną aktywnością zawodową.
- Celem jest zwiększenie atrakcyjności NFZ jako pracodawcy i zapewnienie ciągłości realizacji zadań kontrolnych.
Finansowanie świadczeń w szczególnych przypadkach
Projekt przewiduje finansowanie przez NFZ świadczeń dla osób umieszczonych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, niezależnie od statusu ubezpieczenia.
Zmiany dotyczące absolwentów medycyny i laboratoriów
Absolwenci kierunku lekarskiego
Absolwenci odbywający 6-miesięczne szkolenie praktyczne (odpowiednik stażu podyplomowego) zostaną objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.
Medyczne laboratoria diagnostyczne
Wprowadzony zostanie obowiązek uczestnictwa laboratoriów w programach zewnętrznej oceny jakości badań (międzylaboratoryjna kontrola jakości), co ma zapewnić wyższe standardy bezpieczeństwa pacjentów.
Umowy i rozliczenia
- Możliwość zawierania umów w rodzaju „zaopatrzenie w wyroby medyczne” na czas nieoznaczony, analogicznie jak w POZ.
- Usprawnienie procesu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej poprzez rozliczanie niskich nadpłat na poczet bieżących składek.
- Uchylenie przepisów dotyczących odpisu dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, które straciły znaczenie po zmianach ustawowych.
- Uchylenie przepisów o centralnej platformie teleinformatycznej do świadczeń gwarantowanych, które nie znalazły praktycznego zastosowania.
Ośrodki Eksperckie Chorób Rzadkich (OECR)
Projekt wprowadza ramy prawne dla OECR, które będą powoływane przez ministra zdrowia na podstawie procedury kwalifikacyjnej uwzględniającej kryteria merytoryczne i formalne. OECR zapewnią pacjentom dostęp do nowoczesnej diagnostyki i wysokospecjalistycznej opieki w zakresie chorób rzadkich.
Ułatwienia dla pacjentów
- Decyzje o prawie do świadczeń będą mogły być wydawane także przez innych upoważnionych pracowników OPS.
- Dla osób bezdomnych właściwość gminy będzie ustalana według ostatniego miejsca zameldowania lub miejsca pobytu.
Podsumowanie
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (numer projektu: UD285) przewiduje kompleksową reformę obejmującą:
- uszczelnienie systemu składek zdrowotnych w sytuacjach transgranicznych,
- dostosowanie prawa do standardów unijnych w zakresie opieki transgranicznej,
- wzmocnienie roli NFZ i ministra zdrowia,
- poprawę standardów w laboratoriach medycznych,
- stworzenie ram prawnych dla OECR,
- ułatwienia dla pacjentów w dostępie do świadczeń.
Reforma ma charakter systemowy, obejmujący zarówno kwestie finansowe, organizacyjne, jak i prawa pacjentów.
FAQ
Osoby te będą zobowiązane do informowania organów emerytalnych o okolicznościach wpływających na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a zaległe składki będą mogły być potrącane z ich świadczeń.
Nie, projekt przewiduje zwrot kosztów także w przypadku pilnej konieczności leczenia, nawet bez wcześniejszego wniosku.
Absolwenci odbywający 6-miesięczne szkolenie praktyczne zostaną objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.
Laboratoria zostaną zobowiązane do udziału w programach zewnętrznej oceny jakości, co zwiększy bezpieczeństwo pacjentów.
To wyspecjalizowane jednostki zapewniające pacjentom z chorobami rzadkimi dostęp do nowoczesnej diagnostyki i koordynowanej opieki medycznej.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję