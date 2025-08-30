Główne cele i potrzeba reformy

Projekt ma na celu:

uszczelnienie systemu ubezpieczenia zdrowotnego wobec osób w sytuacjach transgranicznych,

wobec osób w sytuacjach transgranicznych, dostosowanie polskiego prawa do wymogów unijnych i orzeczeń TSUE,

do wymogów unijnych i orzeczeń TSUE, uregulowanie kwestii refundacji kosztów leczenia za granicą ,

, zapewnienie finansowania świadczeń w szczególnych przypadkach (np. osoby w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym),

(np. osoby w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym), stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania Ośrodków Eksperckich Chorób Rzadkich (OECR) ,

, usprawnienie pracy NFZ i procesów rozliczania składek zdrowotnych,

i procesów rozliczania składek zdrowotnych, doprecyzowanie przepisów dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego absolwentów medycyny.

Uszczelnienie systemu w kontekście transgranicznym

Pobieranie składek z emerytur i rent zagranicznych

Projekt przewiduje regulacje pozwalające na potrącanie zaległych składek od emerytur i rent transferowanych z państw UE, EFTA i UK. Wprowadza też obowiązek informowania organów emerytalnych przez osoby pobierające świadczenia o okolicznościach wpływających na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej

Zwrot kosztów nie będzie mógł być odmówiony, jeśli brak wniosku do Prezesa NFZ wynikał z pilnej konieczności leczenia.

nie będzie mógł być odmówiony, jeśli brak wniosku do Prezesa NFZ wynikał z pilnej konieczności leczenia. Wniosek o zgodę na świadczenia za granicą będzie można uzupełnić opinią lekarza z innego państwa UE/EFTA.

na świadczenia za granicą będzie można uzupełnić opinią lekarza z innego państwa UE/EFTA. NFZ zyska podstawę prawną do refundacji kosztów świadczeń udzielonych w innym państwie członkowskim.

Nowe kompetencje i narzędzia instytucji

Minister zdrowia i ZUS

Projekt umożliwia ministrowi zdrowia występowanie do ZUS o dane płatników składek dla potrzeb analizy sytuacji osób ubezpieczonych.

NFZ i kadry medyczne

NFZ będzie mógł pozyskiwać pracowników z wysokimi kompetencjami, w tym medycznymi, z możliwością łączenia pracy w Funduszu z inną aktywnością zawodową.

Celem jest zwiększenie atrakcyjności NFZ jako pracodawcy i zapewnienie ciągłości realizacji zadań kontrolnych.

Finansowanie świadczeń w szczególnych przypadkach

Projekt przewiduje finansowanie przez NFZ świadczeń dla osób umieszczonych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, niezależnie od statusu ubezpieczenia.

Zmiany dotyczące absolwentów medycyny i laboratoriów

Absolwenci kierunku lekarskiego

Absolwenci odbywający 6-miesięczne szkolenie praktyczne (odpowiednik stażu podyplomowego) zostaną objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Medyczne laboratoria diagnostyczne

Wprowadzony zostanie obowiązek uczestnictwa laboratoriów w programach zewnętrznej oceny jakości badań (międzylaboratoryjna kontrola jakości), co ma zapewnić wyższe standardy bezpieczeństwa pacjentów.

Umowy i rozliczenia

Możliwość zawierania umów w rodzaju „zaopatrzenie w wyroby medyczne” na czas nieoznaczony, analogicznie jak w POZ.

Usprawnienie procesu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej poprzez rozliczanie niskich nadpłat na poczet bieżących składek.

Uchylenie przepisów dotyczących odpisu dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, które straciły znaczenie po zmianach ustawowych.

Uchylenie przepisów o centralnej platformie teleinformatycznej do świadczeń gwarantowanych, które nie znalazły praktycznego zastosowania.

Ośrodki Eksperckie Chorób Rzadkich (OECR)

Projekt wprowadza ramy prawne dla OECR, które będą powoływane przez ministra zdrowia na podstawie procedury kwalifikacyjnej uwzględniającej kryteria merytoryczne i formalne. OECR zapewnią pacjentom dostęp do nowoczesnej diagnostyki i wysokospecjalistycznej opieki w zakresie chorób rzadkich.

Ułatwienia dla pacjentów

Decyzje o prawie do świadczeń będą mogły być wydawane także przez innych upoważnionych pracowników OPS.

Dla osób bezdomnych właściwość gminy będzie ustalana według ostatniego miejsca zameldowania lub miejsca pobytu.

Podsumowanie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (numer projektu: UD285) przewiduje kompleksową reformę obejmującą:

uszczelnienie systemu składek zdrowotnych w sytuacjach transgranicznych,

dostosowanie prawa do standardów unijnych w zakresie opieki transgranicznej,

wzmocnienie roli NFZ i ministra zdrowia,

poprawę standardów w laboratoriach medycznych,

stworzenie ram prawnych dla OECR,

ułatwienia dla pacjentów w dostępie do świadczeń.

Reforma ma charakter systemowy, obejmujący zarówno kwestie finansowe, organizacyjne, jak i prawa pacjentów.

FAQ

1. Jak projekt UD285 wpłynie na osoby pobierające emerytury i renty z zagranicy?

Osoby te będą zobowiązane do informowania organów emerytalnych o okolicznościach wpływających na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a zaległe składki będą mogły być potrącane z ich świadczeń.

2. Czy pacjent musi zawsze złożyć wniosek do NFZ przed leczeniem za granicą?

Nie, projekt przewiduje zwrot kosztów także w przypadku pilnej konieczności leczenia, nawet bez wcześniejszego wniosku.

3. Jakie zmiany dotyczą absolwentów medycyny?

Absolwenci odbywający 6-miesięczne szkolenie praktyczne zostaną objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

4. Co zmieni się dla laboratoriów medycznych?

Laboratoria zostaną zobowiązane do udziału w programach zewnętrznej oceny jakości, co zwiększy bezpieczeństwo pacjentów.

5. Czym są Ośrodki Eksperckie Chorób Rzadkich (OECR)?

To wyspecjalizowane jednostki zapewniające pacjentom z chorobami rzadkimi dostęp do nowoczesnej diagnostyki i koordynowanej opieki medycznej.