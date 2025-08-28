Do połowy sierpnia do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) wpłynęło ponad 155 tys. wniosków o przyznanie renty wdowiej. Najwięcej dokumentów złożono w oddziałach KRUS w:
- Warszawie – blisko 26 tys.
- Lublinie – 21 tys.
- Poznaniu – prawie 16 tys.
Wicedyrektor Biura Świadczeń, Katarzyna Kluczyńska, wskazała, że przyznano około 4,5 tys. decyzji odmownych. Głównie z powodu nabycia prawa do renty rodzinnej wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego i braku prawa do dwóch świadczeń jednocześnie.
Wysokość i zasady przyznawania renty wdowiej
Renta wdowia stanowi sumę własnego świadczenia emerytalno-rentowego osoby ubezpieczonej oraz renty rodzinnej, z których jedno wypłacane jest w 100 proc., a drugie w 15 proc. Jak informuje KRUS, przeciętna wysokość emerytury rolniczej wyniosła w lipcu 1 957 zł, z kolei przeciętna część renty wchodząca w skład renty wdowiej, tj. 15 proc., to ponad 278 zł.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że renta wdowia nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, czyli niespełna 5 637 zł. Świadczenie to nie zostanie zatem przyznaje osobom, które ukończyły 100 lat i pobierają świadczenie honorowe w wysokości około 6 590 zł.
Kto może otrzymać rentę wdowią
Świadczenie przysługuje wdowom i wdowcom spełniającym określone w przepisach warunki. Wymagane jest:
- ukończenie co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn,
- pozostawanie we wspólności małżeńskiej ze zmarłym współmałżonkiem do czasu jego śmierci,
- brak nowego związku małżeńskiego – prawo do renty ustaje z dniem poprzedzającym zawarcie nowego małżeństwa.
Jak dodać rentę wdowią?
Kasa przekazała, że aby ubiegać się rentę wdowią z KRUS, należy złożyć odpowiedni wniosek na formularzu „Wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną po małżonku”. Można go pobrać ze strony Kasy. Wniosek o rentę wdowią z KRUS można złożyć osobiście w najbliższej placówce KRUS, wysłać pocztą tradycyjną lub przekazać online przez platformę ePUAP – profil zaufany.
Kasa udostępniła również kalkulator łączenia świadczeń, który pozwala wstępnie oszacować wysokość przysługującej renty wdowiej. KRUS podała, że świadczenie zostanie przyznawane jest od miesiąca złożenia kompletnego wniosku.
