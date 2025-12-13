Zasiłek macierzyński to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Najważniejsze jest to, że przysługuje on wszystkim, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

Kto kwalifikuje się do zasiłku?

Pracownice na etacie : Obowiązkowo.

: Obowiązkowo. Osoby na umowie zlecenia : Pod warunkiem, że wyraziły chęć podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

: Pod warunkiem, że wyraziły chęć podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Właścicielki firm (JDG) : Pod warunkiem dobrowolnego opłacania składki chorobowej.

: Pod warunkiem dobrowolnego opłacania składki chorobowej. Inne grupy: Duchowni, osoby na umowach agencyjnych i inne, o ile opłacają składkę chorobową.

Ile pieniędzy dostaniesz? Wybór należy do ciebie (decyzja w 14 dni po porodzie)

Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od Twojej decyzji i terminu złożenia wniosku. Podstawą do obliczeń jest średnie miesięczne wynagrodzenie z ostatniego roku.

Wysokość zasiłku Kiedy złożyć wniosek? Ile trwa wypłata? 80% podstawy wymiaru W ciągu 14 dni po porodzie Przez cały okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego i rodzicielskiego 100% i 60% podstawy Później niż 14 dni po porodzie 100% przez urlop macierzyński, a dopiero 60% przez urlop rodzicielski. 100% podstawy wymiaru Jeśli nie składasz wniosku o urlop rodzicielski Przez cały okres podstawowego urlopu macierzyńskiego

Urlop macierzyński: Ile trwa i kto go daje?

Urlop macierzyński to formalna przerwa w świadczeniu pracy, którą gwarantuje Kodeks Pracy. Przysługuje przede wszystkim pracownicy zatrudnionej na etacie, która urodziła dziecko lub adoptowała dziecko.

Ważne Urlop macierzyński jest obowiązkowy. Może być wykorzystany przez oboje rodziców, jednak pierwsze 14 tygodni przysługuje wyłącznie matce. Pozostałymi 6 tygodniami rodzicie mogą się podzielić.

Liczba urodzonych dzieci Wymiar urlopu macierzyńskiego Jedno dziecko 20 tygodni Dwoje dzieci 31 tygodni Troje dzieci 33 tygodni Czworo dzieci 35 tygodni Pięcioro dzieci i więcej 37 tygodni

Ważne!

Jeśli urodziłaś wcześniaki przysługuje ci dodatkowy urlop macierzyński do 8 tygodni lub do 15 tygodni – w zależności od okresu hospitalizacji i tygodnia ciąży, w którym urodzi się dziecko, lub masy urodzeniowej.

Prawo do nowego urlopu zyskują rodzice dzieci: