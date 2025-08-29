Czas oczekiwania na turnus w sanatorium z NFZ różni się w zależności od województwa. W Polsce działa 16 wojewódzkich oddziałów NFZ, które przyjmują pacjentów na leczenie uzdrowiskowe. Jeśli planujemy wyjazd, warto wiedzieć, jakie są aktualne terminy, jakie koszty poniesiemy oraz jak wygląda proces zakwaterowania w sanatorium.

Pobyt w sanatorium 2025. Zmiana cen od 1 października

Opłaty za sanatorium uzależnione są od standardu pokoju oraz sezonu, w którym odbywa się turnus. Wyróżniamy dwa sezony: sezon I (październik - kwiecień) i sezon II (maj - wrzesień). Poniższy cennik przedstawia ceny za dobę, a jeśli chcemy uzyskać koszt całego 21-dniowego turnusu, należy pomnożyć cenę za noc przez 21 dni.

Pokoje jednoosobowe:

z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 32,60 zł w sezonie I / 40,90 zł w sezonie II

w studiu (ze wspólną łazienką): 26,10 zł w sezonie I / 37,40 zł w sezonie II

bez pełnego węzła sanitarnego: 24,90 zł w sezonie I / 33,20 zł w sezonie II

Pokoje dwuosobowe:

z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 19,50 zł w sezonie I / 27,30 zł w sezonie II

w studiu: 16,30 zł w sezonie I / 24,90 zł w sezonie II

bez pełnego węzła sanitarnego: 14,20 zł w sezonie I / 19,50 zł w sezonie II

Pokoje wieloosobowe:

z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 12,50 zł w sezonie I / 14,80 zł w sezonie II

w studiu: 11,90 zł w sezonie I / 13,60 zł w sezonie II

bez pełnego węzła sanitarnego: 10,60 zł w sezonie I / 11,90 zł w sezonie II

Czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium: W których województwach są najkrótsze kolejki?

Czas oczekiwania na sanatorium w Polsce różni się w zależności od województwa, w którym mieszka pacjent. Najkrótsze kolejki są w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie na wyjazd do sanatorium trzeba czekać tylko cztery miesiące. Tuż za nim znajduje się województwo podlaskie, gdzie średni czas oczekiwania wynosi pięć miesięcy. Nieco dłużej na wyjazd do sanatorium będą czekać mieszkańcy województwa podkarpackiego – około sześciu miesięcy, a w województwie lubelskim czas oczekiwania wynosi średnio siedem miesięcy.

Przyszli kuracjusze z województw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego poczekają na turnus osiem miesięcy. Mieszkańcy Dolnego Śląska, Opolszczyzny oraz Wielkopolski muszą być przygotowani na dziewięć miesięcy oczekiwania na wyjazd. Dłużej czekać będą osoby mieszkające w województwach lubuskim, małopolskim i świętokrzyskim, gdzie średni czas oczekiwania wynosi dziesięć miesięcy. Największą cierpliwością będą musieli wykazać się mieszkańcy Śląska oraz województwa zachodniopomorskiego, którzy na sanatorium mogą czekać nawet jedenaście miesięcy.

Zmiany w skierowaniach do sanatorium od lipca 2025 roku

Od 1 lipca 2025 roku proces uzyskiwania skierowania do sanatorium jest prostszy. Skierowanie wystawić może nie tylko lekarz balneolog, ale również lekarz rodzinny, internista, reumatolog czy ortopeda, pod warunkiem że ukończą odpowiedni kurs balneologiczny.

Jak przebiega zakwaterowanie w sanatorium?

Po przybyciu do sanatorium kuracjusze najpierw zgłaszają się do recepcji, gdzie odbierają klucz do pokoju. Kolejny krok to wizyta w dyżurce pielęgniarskiej, gdzie ustalana jest wizyta u lekarza sanatoryjnego, który dobierze odpowiednie zabiegi. Następnie pacjent zgłasza się do lekarza, a ten planuje terapię na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej.

Pierwszy raz w sanatorium: O czym warto pamiętać?

Spośród rzeczy, które należy spakować do sanatorium, najważniejsze to:

aktualne badania

skierowanie do sanatorium

dokumenty potwierdzające naszą tożsamość

strój kąpielowy na basen

wygodny strój do ćwiczeń

szlafrok

klapki

lekarstwa

Warto wcześniej zapoznać się z ofertą zabiegową na stronie internetowej sanatorium i wstępnie zaplanować, z jakich zabiegów chcielibyśmy skorzystać, a następnie porozmawiać o tym z lekarzem. W ten sposób planowanie zabiegów może przebiec sprawniej, z większą satysfakcją i zadowoleniem, że grafik zabiegów nam odpowiada.

Szybki wyjazd do sanatorium: Jak skorzystać ze zwrotów?

Jeśli zależy nam na szybszym wyjeździe do sanatorium, warto skorzystać z tzw. zwrotów. To terminy, które nie zostały wykorzystane przez innych pacjentów. Zwykle wyjazd odbywa się w krótszym czasie, często poniżej 14 dni od potwierdzenia skierowania.