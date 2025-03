To świadczenie to naprawdę solidny zastrzyk gotówki dla emerytów i rencistów. Część seniorów może liczyć na dodatkowe pieniądze z ZUS lub KRUS przyznawane co miesiąc - dożywotnio. Kwota wzrosła po waloryzacji i teraz sięga niemal 6600 zł miesięcznie. Sprawdź, komu przysługuje ten wyjątkowy dodatek i jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać.

Seniorzy, którzy osiągnęli 100 lat, mają prawo do specjalnego świadczenia honorowego. Jego wysokość została od 2025 roku ujednolicona, co oznacza, że każdy stulatek otrzyma taką samą kwotę niezależnie od roku urodzenia. Świadczenie to przysługuje dożywotnio i jest corocznie waloryzowane. Dzięki temu seniorzy mogą liczyć na realne wsparcie finansowe w okresie późnej starości.

Świadczenie honorowe 2025 - nowe zasady

Z dniem 1 stycznia 2025 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia (Dz. U. 2024 poz. 1674). Zastąpiła ona dotychczasowy mechanizm, który obowiązywał przez ponad 50 lat i nie przewidywał waloryzacji dodatku. Nowe przepisy wprowadzają kluczowe zmiany:

ustalają jednolitą kwotę świadczenia honorowego dla wszystkich stulatków,

zapewniają coroczną waloryzację, podobnie jak w przypadku emerytur i rent,

określają jasne zasady przyznawania dodatku, eliminując różnice między seniorami.

Dzięki nowym regulacjom świadczenie stało się bardziej przewidywalne i dostosowane do aktualnych potrzeb seniorów.

Ile wynosi świadczenie honorowe w 2025 roku?

Od stycznia 2025 r. wysokość świadczenia honorowego wynosiła 6246,13 zł brutto miesięcznie. Jednak od 1 marca 2025 r. nastąpiła jego waloryzacja o 5,5 proc., co podniosło kwotę do 6589,67 zł brutto. To oznacza wzrost o 343,54 zł w stosunku do poprzedniej wartości.

Co ważne, świadczenie honorowe dla stulatków nie zastępuje emerytury lub renty - jest dodatkiem i powiększa dochody seniorów. Pamiętajmy, że od kwoty świadczenia pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka zdrowotna.

Kto może otrzymać świadczenie honorowe?

Dodatek honorowy przysługuje wszystkim seniorom, którzy ukończyli 100 lat, niezależnie od tego, czy pobierają emeryturę. Istnieją jednak dwa sposoby jego przyznawania:

Z urzędu – świadczenie jest przyznawane automatycznie osobom, które:

– świadczenie jest przyznawane automatycznie osobom, które: posiadają polskie obywatelstwo,

ukończyły 100 lat,

pobierają emeryturę lub rentę.

Na wniosek – osoby, które nie mają prawa do emerytury lub renty, mogą ubiegać się o świadczenie, jeśli:

– osoby, które nie mają prawa do emerytury lub renty, mogą ubiegać się o świadczenie, jeśli: ukończyły 100 lat,

posiadają polskie obywatelstwo,

przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia miały centrum interesów życiowych w Polsce.

Wnioski można składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Które roczniki otrzymają świadczenie honorowe w 2025 roku?

W 2025 roku świadczenie honorowe otrzymają po raz pierwszy osoby urodzone w latach:

Rocznik 1925 – seniorzy, którzy ukończyli 100 lat w drugiej połowie 2024 r., ale świadczenie zaczęło im przysługiwać od 2025 r.

– seniorzy, którzy ukończyli 100 lat w drugiej połowie 2024 r., ale świadczenie zaczęło im przysługiwać od 2025 r. Rocznik 1926 – osoby, które kończą 100 lat w 2025 roku i od tego momentu nabywają prawo do świadczenia honorowego.

Co roku kolejne roczniki seniorów stają się uprawnione do pobierania dodatku, który jest przyznawany dożywotnio.

Jak złożyć wniosek o świadczenie honorowe?

Wnioski muszą składać wyłącznie osoby, które nie pobierają emerytury ani renty. Dokumenty można dostarczyć osobiście do ZUS lub KRUS albo wysłać pocztą. Do wniosku należy dołączyć:

dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL lub numer dokumentu tożsamości),

żądanie przyznania świadczenia honorowego,

numer rachunku bankowego do wypłaty,

oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa i centrum interesów życiowych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.

Decyzja o przyznaniu dodatku powinna zapaść w ciągu kilku tygodni od złożenia kompletnego wniosku.

Świadczenie honorowe w innych krajach – jak to wygląda na świecie?

Świadczenia dla najstarszych obywateli to nie tylko polska praktyka – wiele krajów na świecie wprowadziło podobne formy wsparcia dla swoich seniorów. Przykładowo, w Niemczech osoby powyżej 100. roku życia mogą liczyć na specjalne dodatki do emerytur, a we Francji funkcjonuje system świadczeń socjalnych uwzględniających dodatkowe potrzeby stulatków, jak opieka medyczna czy dofinansowanie usług pielęgnacyjnych. W Japonii, gdzie żyje jedna z największych populacji stulatków na świecie, rząd przez wiele lat wręczał osobom, które ukończyły 100 lat, srebrny puchar oraz symboliczne nagrody pieniężne. W ostatnich latach, ze względu na rosnącą liczbę beneficjentów, rząd japoński zmienił zasady przyznawania tego wyróżnienia, aby lepiej dostosować system do budżetu państwa.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące świadczenia honorowego

Zainteresowanie świadczeniem honorowym jest duże, co sprawia, że seniorzy i ich rodziny często mają pytania dotyczące zasad jego przyznawania i wypłaty. Oto najczęściej pojawiające się wątpliwości i odpowiedzi na nie: