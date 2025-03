Zasiłek pogrzebowy w końcu doczeka się podwyżki. Od 2026 r. świadczenie to nie tylko wzrośnie, ale będzie też podlegać waloryzacji. Są jednak nie najlepsze wiadomości dla osób, które będą pobierać zasiłek w przyszłości. Sprawdź, kto może go otrzymać, jakie dokumenty są potrzebne i jakie są aktualne kwoty.

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie, które ma pomóc w pokryciu kosztów organizacji pogrzebu. Obecnie wynosi on 4 tys. zł, ale od 2026 r. ma zostać podniesiony do 7 tys. zł. Świadczenie to będzie też waloryzowane - jednak zasady tej waloryzacji mogą nie spodobać się wielu uprawnionym. W artykule wyjaśniamy, kto może ubiegać się o to świadczenie, jak złożyć wniosek i jakie zmiany czekają nas w najbliższych latach.

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobom, które spełniają określone warunki. Może go otrzymać:

osoba objęta ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierająca emeryturę lub rentę, jeśli zmarły był członkiem jej rodziny,

osoba, która zapłaciła za pogrzeb, nawet jeśli nie jest spokrewniona ze zmarłym,

instytucje, takie jak domy pomocy społecznej, gminy czy kościoły, które sfinansowały pogrzeb.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2025 roku?

W 2025 roku kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł. Zasady wypłaty wyglądają następująco:

4 000 zł – tyle dostaniemy, jeśli należymy do rodziny zmarłego. Niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu zawsze dostaniemy 4 000 zł zasiłku.

– tyle dostaniemy, jeśli należymy do rodziny zmarłego. Niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu zawsze dostaniemy 4 000 zł zasiłku. maksymalnie 4 000 zł – jeśli jesteś spoza rodziny zmarłego lub reprezentujesz instytucję, która sfinansowała pogrzeb zmarłego. W takiej sytuacji potwierdź wszystkie wydatki związane z pogrzebem. Dostaniesz tyle, ile faktycznie wydasz na pogrzeb, ale nie więcej niż 4 000 zł.

Jeśli za pogrzeb płaci więcej niż jedna osoba – zasiłek będzie podzielony proporcjonalnie do wydatków. W takiej sytuacji każda osoba lub instytucja składa oddzielny wniosek.

Ważne Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany niezależnie od faktycznych kosztów pogrzebu.

Zmiany w wysokości zasiłku od 2026 roku

Od 2026 r. zasiłek pogrzebowy ma zostać podniesiony do 7000 zł. Ta zmiana ma na celu pokrycie większej części kosztów pogrzebu, które w ostatnich latach znacząco wzrosły. Według oceny skutków regulacji, wprowadzenie nowych zasad będzie kosztować budżet państwa ok. 16 mld zł w ciągu pierwszych 10 lat.

Warto zaznaczyć, że zasiłek celowy z pomocy społecznej będzie mógł być przyznany bez kryterium dochodowego w przypadku, gdy koszty pogrzebu przekraczają kwotę zasiłku pogrzebowego. Dotyczy to np. sytuacji, gdy konieczny jest transport zwłok z zagranicy lub dłuższe przechowywanie w chłodni.

Nowe zasady waloryzacji zasiłku pogrzebowego

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zasiłek pogrzebowy będzie podlegał waloryzacji od 2026 r. Świadczenie wzrośnie, jeśli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przekroczy 105 proc. Wskaźnik ten będzie obliczany na podstawie danych ogłaszanych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wcześniejsze propozycje zakładały, że zasiłek będzie waloryzowany na wzór emerytur i rent, czyli o wskaźnik inflacji plus 20 proc. przyrostu przeciętnej płacy. Jednak ze względu na obawy Ministerstwa Finansów dotyczące stanu budżetu, przyjęto bardziej restrykcyjne zasady. W praktyce oznacza to, że zasiłek nie będzie wzrastał każdego roku, ale co 2-3 lata. To nie najlepsza wiadomość - szczególnie w kontekście regularnie drożejących usług pogrzebowych.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć wniosek (formularz Z-12) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do wniosku trzeba dołączyć następujące dokumenty:

odpis skrócony aktu zgonu,

oryginały rachunków potwierdzających koszty pogrzebu,

dokumenty potwierdzające pokrewieństwo ze zmarłym (np. odpis aktu urodzenia lub małżeństwa),

zaświadczenie płatnika składek, jeśli zmarły był ubezpieczony.

Wniosek można złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Dokumenty należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci lub pogrzebu. W przypadku opóźnienia konieczne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego przyczynę, np. zaświadczenia z policji.

Kiedy dostanę zasiłek pogrzebowy z ZUS? Terminy wypłaty

Zasiłek pogrzebowy otrzymamy w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Najwygodniejszą formą wypłaty jest przelew, dlatego w trakcie procedury ubiegania się o zasiłek, powinniśmy podać numer naszego konta. Jeśli nie posiadamy konta, wówczas dostaniemy pieniądze pocztą na adres, który wpiszemy we wniosku.

Jakie koszty pogrzebu pokrywa zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy ma na celu pokrycie podstawowych kosztów związanych z organizacją pogrzebu. Świadczenie to może być wykorzystane na sfinansowanie takich wydatków jak:

usługi zakładu pogrzebowego, w tym transport zwłok, przygotowanie ciała do pochówku oraz wynajem karawanu,

zakup trumny lub urny,

opłaty za miejsce na cmentarzu,

koszty związane z ceremonią pogrzebową, np. opłaty za kościół lub kaplicę,

inne niezbędne wydatki, takie jak kwiaty, nekrologi czy nagrobek.

Warto jednak pamiętać, że zasiłek pogrzebowy nie pokrywa wszystkich kosztów, zwłaszcza jeśli pogrzeb jest bardziej rozbudowany. W przypadku wyższych wydatków można ubiegać się o dodatkowe wsparcie z pomocy społecznej, o ile spełnia się określone warunki.