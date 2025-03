Setki tysięcy osób w Polsce stoją przed poważnym problemem: 31 marca 2025 roku tracą ważność orzeczenia o niepełnosprawności oraz karty parkingowe, których termin przedłużono na mocy specjalnych przepisów. Czy osoby z niepełnosprawnościami stracą dostęp do ważnych świadczeń i przywilejów?

Przedłużenie ważności orzeczeń i kart parkingowych było rozwiązaniem tymczasowym, które miało uchronić system przed przeciążeniem. W marcu 2024 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało, że dokumenty będą obowiązywały dłużej, ale tylko pod warunkiem złożenia wniosku o nowe orzeczenie przed końcem września 2024 roku. Teraz jednak zbliża się termin, po którym wszystkie te dokumenty stracą moc. Na razie nie ma informacji o kolejnych zmianach przepisów.

Kogo dotyczy utrata ważności orzeczeń?

Utrata ważności orzeczenia dotyczy osób, które miały je już przedłużane wcześniej na mocy np. przepisów covidowych. 3 sierpnia weszła w życie ustawa z 24 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wprowadza ona zasadę przedłużenia ważności orzeczeń, które na mocy poprzednich przepisów były przedłużane, a straciłyby ważność 30 września 2024 r.

Zgodnie z nowymi regulacjami, aby orzeczenie pozostało ważne po 30 września 2024 r., należało złożyć wniosek o nowe orzeczenie w miejskim lub powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności do 30 września. Jeśli wniosek nie został złożony w terminie, stare orzeczenie automatycznie straciło ważność. Jeśli jednak wniosek został złożony, orzeczenie będzie dalej ważne najpóźniej do 31 marca 2025 r., a zespół orzeczniczy wyda stosowne zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

31 marca to kluczowa data. Co tracą osoby z niepełnosprawnościami?

Zgodnie z obowiązującym prawem, 31 marca 2025 roku przestają być ważne:

orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

karty parkingowe, które zostały przedłużone na mocy specjalnych przepisów.

Utrata ważności orzeczenia wiąże się z wieloma perturbacjami - w tym bolesnymi konsekwencjami finansowymi. Brak ważnego orzeczenia oznacza utratę dostępu do wielu ulg i świadczeń, m.in.:

świadczenia pielęgnacyjnego,

dodatkowego urlopu wypoczynkowego,

ulg podatkowych,

zniżek na przejazdy komunikacją publiczną,

dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych czy sprzętu ortopedycznego.

Orzeczenia o niepełnosprawności i karty parkingowe. Czy rząd planuje zmiany?

Na ten moment brak oficjalnych informacji ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ewentualnym kolejnym przedłużeniu ważności orzeczeń i kart parkingowych. Istnieje jednak projekt nowelizacji, który ma uregulować kwestię ich ważności.

Według propozycji zmiany przepisów:

karta parkingowa byłaby ważna do dnia wydania nowego orzeczenia, podobnie jak w przypadku orzeczeń o niepełnosprawności,

byłaby ważna do dnia wydania nowego orzeczenia, podobnie jak w przypadku orzeczeń o niepełnosprawności, powstanie centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych , co ma ograniczyć ich nielegalne wykorzystywanie,

, co ma ograniczyć ich nielegalne wykorzystywanie, zniknie konieczność osobistego podpisywania wniosku o wydanie karty w obecności przewodniczącego zespołu ds. orzekania.

Nie wiadomo jednak, kiedy nowe przepisy wejdą w życie. Ich wdrożenie jest uzależnione od przygotowania systemu informatycznego i uruchomienia centralnej bazy danych.

Komu przysługuje karta parkingowa?

Karta parkingowa to dokument, który uprawnia do korzystania z miejsc parkingowych oznaczonych symbolem „koperty”. Nie jest przypisana do pojazdu, lecz do osoby lub placówki zajmującej się opieką nad osobami z niepełnosprawnościami.

Kto może ją otrzymać?

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się.

z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ale tylko jeśli w ich orzeczeniu znajdują się określone kody (np. niepełnosprawność ruchowa, choroby neurologiczne).

ale tylko jeśli w ich orzeczeniu znajdują się określone kody (np. niepełnosprawność ruchowa, choroby neurologiczne). Osoby do 16. roku życia , jeśli mają znaczne trudności w poruszaniu się.

, jeśli mają znaczne trudności w poruszaniu się. Placówki opiekuńcze i rehabilitacyjne, jeśli ich samochody są używane do transportu osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie karta jest wydawana na maksymalnie 5 lat (dla osób prywatnych) lub 3 lata (dla placówek). Koszt jej wyrobienia wynosi 21 zł.

Co dalej z orzeczeniami i kartami parkingowymi?

Wygasające 31 marca 2025 roku orzeczenia i karty parkingowe to ogromny problem dla setek tysięcy osób w Polsce. Ich utrata może oznaczać pozbawienie wielu istotnych uprawnień. Chociaż rząd planuje zmiany w przepisach, nie wiadomo, kiedy nowe regulacje wejdą w życie. Osoby z niepełnosprawnościami powinny monitorować sytuację i, jeśli jeszcze tego nie zrobiły, upewnić się, że złożyły wniosek o nowe orzeczenie, aby uniknąć problemów z dostępem do świadczeń.