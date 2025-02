Seniorzy mogą stracić część swojej emerytury, jeśli nie dopełnią ważnego obowiązku finansowego. Urząd Skarbowy zyskał nowe uprawnienia, dzięki którym może automatycznie potrącać zaległe należności. Czas na działanie jest ograniczony – kluczowa data to 25 lutego 2025 roku.

Jest taka opłata, którą zapłacić muszą miliony seniorów, a którą należy wnieść do 25. dnia każdego miesiąca. W lutym 2025 roku dzień ten przypada we wtorek, dlatego przelew należy wykonać najpóźniej tego dnia. W przeciwnym razie Urząd Skarbowy może podjąć egzekucję, potrącając należność bezpośrednio z emerytury. O jaką opłatę chodzi? O abonament radiowo-telewizyjny. Aby uniknąć konsekwencji, warto regularnie sprawdzać stan opłat i w razie potrzeby skorzystać z przysługujących zwolnień. W przeciwnym razie seniorzy mogą stracić część swojego świadczenia emerytalnego na pokrycie zaległości za abonament RTV. Jak dokładnie wygląda egzekucja zaległości?

Nie płacisz abonamentu? Skarbówka może zająć część emerytury

Każda osoba posiadająca telewizor lub radio ma obowiązek opłacania abonamentu RTV. W praktyce jednak duża liczba seniorów nie reguluje należności, co może skutkować egzekucją przez Urząd Skarbowy. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 i 1423). Zaległości mogą być potrącane bezpośrednio ze świadczeń emerytalnych. Maksymalna kara za nieuregulowanie abonamentu wynosi 819 zł. Egzekucja może obejmować również rachunek bankowy lub nadpłatę podatku.

Kto musi płacić abonament RTV? Podstawa prawna

Obowiązek płacenia abonamentu RTV wynika z ustawy o opłatach abonamentowych. Dotyczy on wszystkich osób posiadających odbiorniki radiowe lub telewizyjne, które są zarejestrowane w Urzędzie Pocztowym. Zgodnie z przepisami, rejestracja nowego urządzenia powinna nastąpić w ciągu 14 dni od zakupu.

Obecne stawki abonamentowe wynoszą:

27,30 zł miesięcznie za telewizor lub zestaw radio + telewizor,

8,70 zł miesięcznie za samo radio.

Osoby, które zdecydują się na opłacenie abonamentu z góry za cały rok, mogą skorzystać z 10-procentowej zniżki. Przy opłacie rocznej koszt abonamentu radiowego wynosi 94 zł, a za telewizor i radio - 294,90 zł.

Kary za niepłacenie abonamentu - kwota w 2025 r.

W 2025 roku wysokość kary za niepłacenie abonamentu wynosi 30-krotność opłaty bazowej. Do tego doliczana jest zaległa opłata za każdy miesiąc, w którym uchylaliśmy się od opłat.

W przypadku radioodbiornika opłata bazowa wynosi 261 zł.

W przypadku telewizora i radioodbiornika 819 zł.

W przypadku braku uiszczenia opłaty za abonament RTV wysyłane upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego.

Skarbówka ściąga opłaty za abonament RTV - rekordowe kwoty

W ostatnim czasie Urząd Skarbowy otrzymał nowe uprawnienia, dzięki którym może skutecznie ścigać dłużników abonamentu RTV. Nie jest to tylko uprawnienie na papierze. Skarbówka skutecznie ściąga zaległości za abonament RTV. Tylko w okresie od stycznia do maja 2024 r. urzędy skarbowe wyegzekwowały z tytułu zaległości za abonament radiowo-telewizyjny kwotę ok. 11,33 mln zł. Zaległości dotyczyły 18 178 tytułów wykonawczych wystawionych przez Pocztę Polską. Dłużnik-rekordzista musiał zapłacić aż 120 tys. zł.

Z kolei w 2023 roku rekordzista z Pomorza musiał zapłacić skarbówce 187 tys. zł. Na drugim miejscu znajdował się dług o 100 tys. zł mniejszy - sięgający kwoty 82 tys. zł z województwa łódzkiego. Tak wysokie kwoty nie dotyczą zwykle użytkowników prywatnych, a przedsiębiorstw, które posiadają więcej niż jeden odbiornik, za które opłaty były nieuiszczane całymi latami.

Jak wygląda egzekucja abonamentu RTV przez urzędy skarbowe?

Proces egzekucji zaległych opłat za abonament RTV przebiega w kilku etapach:

Osoba zalegająca z opłatami otrzymuje pisemne wezwanie do zapłaty.

Senior ma 7 dni na uregulowanie należności.

W przypadku braku wpłaty, Urząd Skarbowy może rozpocząć egzekucję i potrącić zaległość z emerytury.

Potrącenia są kontynuowane aż do pełnej spłaty zadłużenia.

Maksymalna kara wynosi 819 zł, co odpowiada 30-krotności miesięcznej opłaty abonamentowej. Kara może zostać nałożona nie tylko za brak wpłat, ale także za brak rejestracji odbiornika RTV. Egzekucja może objąć również środki na rachunku bankowym, a także nadpłatę podatku lub wynagrodzenie.

Jak uniknąć potrąceń z emerytury?

Aby nie narazić się na egzekucję, seniorzy powinni:

Sprawdzić, czy ich odbiorniki RTV są zarejestrowane .

. Regularnie opłacać abonament do 25. dnia każdego miesiąca .

. W razie otrzymania wezwania do zapłaty, uregulować należność w ciągu 7 dni.

Sprawdzić, czy przysługuje im zwolnienie z opłaty.

Osoby zwolnione z abonamentu mogą złożyć stosowny wniosek na poczcie wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do ulgi.

Kto jest zwolniony z opłat za abonament RTV?

Kto konkretnie nie musi płacić za abonament RTV? Zwolnienie - na mocy ustawy - przysługuje m.in.:

osobom po 75. roku życia,

emerytom po 60. roku życia, jeśli ich świadczenie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia,

osobom z I grupą inwalidzką,

osobom niewidomym (ostrość wzroku poniżej 15%),

osobom niesłyszącym,

bezrobotnym zarejestrowanym w Urzędzie Pracy,

weteranom wojennym oraz rodzinom kombatantów.

Osoby spełniające kryteria zwolnienia powinny zgłosić się do placówki pocztowej i przedstawić odpowiednie dokumenty potwierdzające prawo do ulgi.

Alternatywy dla tradycyjnej telewizji i radia

W dobie cyfrowych mediów seniorzy mogą rozważyć rezygnację z tradycyjnych odbiorników na rzecz platform streamingowych. Korzystanie z takich serwisów jak YouTube, Netflix czy Spotify nie wymaga płacenia abonamentu RTV. Istnieje szeroki wybór darmowych treści dostępnych w Internecie.

Należy jednak pamiętać, że korzystanie z serwisów online wymaga dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz odpowiedniego sprzętu, takiego jak komputer, tablet lub smartfon. Dla wielu seniorów może to stanowić barierę.