W kolejnej odsłonie sporu z ministrem finansów o zasiłek pogrzebowy resort pracy uparcie proponuje świadczenie w wysokości 7 tys. zł, ale też uznaniową waloryzację.

To już trzeci z kolei projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Mnogość wersji wynika stąd, że dwa resorty merytorycznie zainteresowane tematem zasiłku pogrzebowego nie mogą się dogadać i od miesięcy toczą zażarte dyskusje. W rezultacie pojawiają się kolejne wersje projektów. Według najnowszej, która ukazała się 30 grudnia na RCL i jest na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów, zasiłek pogrzebowy zachowa wysokość proponowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czyli 7 tys. zł. Ta zmiana ta zacznie obowiązywać 1 stycznia 2026 r.

Waloryzacja zasiłku pogrzebowego

Jednak waloryzacja zasiłku pogrzebowego będzie wyglądała zupełnie inaczej, niż wcześniej zakładano. By powiedzieć ściślej, to już nawet nie będzie waloryzacja, lecz weryfikacja. Otóż począwszy od 1 stycznia 2027 r., świadczenie ma podlegać co roku weryfikacji z uwzględnieniem wyniku badania wzrostu realnych cen wybranych usług pogrzebowych znajdujących się w zbiorze cen GUS. We wcześniejszej wersji projektu było planowane korzystanie z przelicznika na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym.

Wzrost cen ma przedstawiać do 1 marca Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Samo zaś podniesienie zasiłku pogrzebowego po przeprowadzeniu opisanej waloryzacji pozostanie w gestii ministra finansów, który będzie mógł je podnieść w rozporządzeniu (ale nie będzie musiał). Podwyżka będzie zatem uzależniona od uznania szefa resortu finansów.

Zasiłek celowy na koszty pogrzebu bez kryterium dochodowego

Nowy projekt koryguje również zasady przyznawania zasiłku celowego z pomocy społecznej na pokrycie nadzwyczajnych kosztów pogrzebu. Zaproponowano, by to świadczenie przysługiwało bez kryterium dochodowego, bez ograniczenia sztywnej maksymalnej kwoty zasiłku oraz z zastrzeżeniem ewentualnego zwrotu, jeśli beneficjent uzyska np. spadek po zmarłym. ©℗