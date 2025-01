Niektóre kraje oferują swoim emerytom wyjątkowo wysokie świadczenia. W rankingu państw z najlepszymi systemami emerytalnymi liderzy łączą wysokie dochody z szerokim wsparciem socjalnym. Sprawdź, gdzie emeryci mają się najlepiej i jak na ich tle wypada Polska.

Każdy emeryt marzy o stabilności finansowej i bezpieczeństwie socjalnym na starość. Ale w poszczególnych krajach różnice między systemami emerytalnymi bywają znaczące. Najlepiej oceniane państwa zapewniają nie tylko wysokie świadczenia, ale również dostęp do rozbudowanej opieki zdrowotnej oraz licznych ulg podatkowych. Oto kraje, które zdobywają uznanie dzięki wyjątkowo korzystnym systemom emerytalnym.

Szwajcaria: stabilność i luksus na emeryturze

Szwajcaria może poszczycić się jednym z najbardziej rozwiniętych systemów emerytalnych na świecie. Opiera się on na trzech filarach: obowiązkowym ubezpieczeniu państwowym, obowiązkowym ubezpieczeniu pracowniczym oraz dobrowolnych oszczędnościach. Model został rozwinięty na tyle dobrze, że dziś zapewnia kompleksowe wsparcie dla emerytów, niezależnie od ich wcześniejszego statusu zawodowego.

Czym wyróżnia się Szwajcaria?

Średnia emerytura w Szwajcarii, uwzględniając państwowe świadczenie i oszczędności z filarów dodatkowych, wynosi od 3,000 do4,000 CHF (15,000–20,000 zł brutto). Sama państwowa emerytura oscyluje między 1,250 a 2,390 CHF miesięcznie.

System umożliwia indywidualne dostosowanie składek.

Państwo oferuje szerokie ulgi podatkowe dla oszczędzających na emeryturę .

. Emeryci mają dostęp do jednego z najlepszych systemów opieki zdrowotnej na świecie.

Szwajcarski system, choć kosztowny, gwarantuje seniorom stabilność finansową i doskonałą jakość życia. Nawet przy wysokich kosztach utrzymania emeryci mogą liczyć na godne warunki bytowe.

Norwegia: państwo dobrobytu dla emerytów

Norwegia od lat znajduje się w czołówce krajów zapewniających swoim obywatelom doskonałe warunki emerytalne. System opiera się na funduszach państwowych, w tym specjalnym funduszu naftowym, który zabezpiecza świadczenia dla przyszłych pokoleń.

Emerytury. Co czyni Norwegię wyjątkową?

Średnia miesięczna emerytura to około 22,000 NOK (9,200 zł) .

. Fundusz naftowy chroni system przed kryzysami finansowymi.

Emeryci mogą liczyć na szerokie wsparcie socjalne i dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej .

i dostęp do wysokiej jakości . System zapewnia dodatki dla osób o niskich dochodach.

Norwegia jest przykładem kraju, który dzięki odpowiedzialnemu zarządzaniu finansami publicznymi niemal gwarantuje się seniorom bezpieczeństwo i dostatek.

Holandia: wzorcowy system emerytalny

Holenderski system emerytalny od lat plasuje się na szczycie światowych rankingów. Bazuje na trzech filarach: państwowej emeryturze podstawowej, obowiązkowych programach pracowniczych i indywidualnych oszczędnościach.

Najważniejsze cechy systemu emerytalnego w Holandii:

Średnia emerytura wynosi od 2,500 do 3,000 EUR miesięcznie (11,500–14,000 zł) . Podstawowa emerytura państwowa w Holandii wynosi około 1,200 EUR miesięcznie , a dodatkowe świadczenia z programów pracowniczych i prywatnych oszczędności podnoszą ją średnio do 2,500–3,000 EUR.

. Podstawowa emerytura państwowa w Holandii wynosi około , a dodatkowe świadczenia z programów pracowniczych i prywatnych oszczędności podnoszą ją średnio do 2,500–3,000 EUR. Każdy obywatel ma zagwarantowane świadczenie podstawowe.

Programy pracownicze zapewniają dodatkowe środki na emeryturę.

Holandia charakteryzuje się jednym z najwyższych wskaźników zadowolenia z życia wśród seniorów. Dzięki dobrze zorganizowanemu systemowi emeryci w Holandii mogą cieszyć się komfortowym życiem i wysokim standardem usług publicznych.

Islandia: niewielkie państwo, spore emerytury

Islandia, choć niewielka, oferuje seniorom jeden z najbardziej hojnych systemów emerytalnych na świecie. Kluczem do sukcesu jest efektywne zarządzanie funduszami oraz silny nacisk na programy pracownicze.

Emerytury. Czym wyróżnia się Islandia?

Islandzki system emerytalny składa się z państwowej emerytury podstawowej (około 900–1,000 EUR, czyli 4,100–4,600 zł) oraz obowiązkowych funduszy pracowniczych, które mogą podnieść kwotę do około 2,500 EUR (około 11,500 zł). Emerytura na poziomie 4,200 EUR jest osiągalna tylko w wyjątkowych przypadkach przy dużych oszczędnościach.

Państwo wspiera zarówno emerytury państwowe, jak i prywatne fundusze pracownicze.

System jest uznawany za jeden z najbardziej stabilnych finansowo.

Emeryci mogą korzystać z ulg podatkowych i dodatków socjalnych.

Islandia dowodzi, że nawet mały kraj może być liderem w zapewnianiu komfortowej starości swoim obywatelom.

Dania: sprawiedliwość i wsparcie dla emerytów

Dania, dzięki solidnemu systemowi podatkowemu, zapewnia emerytom stabilność finansową i szerokie wsparcie socjalne. System opiera się na solidarności społecznej i jest jednym z najlepiej ocenianych na świecie.

Najważniejsze elementy systemu emerytalnego Danii:

Przeciętna emerytura wynosi około 18,000 DKK miesięcznie (około 11,000 zł) .

. Każdy obywatel ma prawo do minimalnej emerytury państwowej.

Wysokie podatki finansują szerokie wsparcie socjalne dla seniorów.

Opieka zdrowotna dla emerytów jest na najwyższym poziomie.

Polska: gdzie jesteśmy w porównaniu do liderów?

Polska niestety odstaje od czołówki krajów z najlepszymi systemami emerytalnymi. Choć nasz system emerytalny opiera się na podobnych zasadach – składkach ZUS oraz dobrowolnych funduszach emerytalnych – wysokość świadczeń pozostaje daleko w tyle.

Emerytury. Jak wygląda sytuacja w Polsce?

Zgodnie z danymi ZUS za 2023 rok, średnia emerytura w Polsce wynosi około 2,900 zł brutto . Warto jednak podkreślić, że jest to uśredniona wartość i realna emerytura zależy od stażu pracy oraz wysokości składek. Wiele osób otrzymuje znacznie niższe świadczenia, zwłaszcza jeśli ich staż pracy był krótki.

. Warto jednak podkreślić, że jest to uśredniona wartość i realna emerytura zależy od stażu pracy oraz wysokości składek. Wiele osób otrzymuje znacznie niższe świadczenia, zwłaszcza jeśli ich staż pracy był krótki. System opiera się głównie na składkach państwowych, z niewielkim wsparciem oszczędności prywatnych.

Opodatkowanie emerytur dodatkowo obniża ich realną wartość.

dodatkowo obniża ich realną wartość. Wydatki seniorów często przewyższają ich dochody, co prowadzi do problemów finansowych.

Polska wciąż boryka się z wyzwaniami związanymi z demografią i stabilnością finansową systemu. Choć pojawiają się inicjatywy mające na celu poprawę sytuacji, droga do standardów krajów takich jak Szwajcaria czy Norwegia pozostaje długa.

Gdzie emeryci mają najlepiej? Podsumowanie

Szwajcaria, Norwegia, Holandia, Islandia i Dania to kraje, które wyznaczają standardy w zakresie systemów emerytalnych. Wysokie świadczenia, stabilność finansowa i szerokie wsparcie socjalne sprawiają, że seniorzy w tych państwach mogą cieszyć się w miarę spokojnym życiem. Oczywiście, należy pamiętać, że koszty życia w tych krajach są wyższe niż w Polsce. Polska, choć posiada stabilny system, musi jeszcze wiele zrobić, by zbliżyć się do poziomu liderów.