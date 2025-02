Emeryt lub rencista, który w 2024 r. miał dochody nie tylko z ZUS, czyli dostał nie tylko PIT-40A, albo chce się rozliczyć z małżonkiem lub skorzystać z ulg i odliczeń (np. ulgi rehabilitacyjnej), musi złożyć roczne zeznanie podatkowe. ZUS go w tym nie wyręczy – przypomniało Ministerstwo Finansów w komunikacie

Resort przypomniał, że do końca lutego emeryci i renciści otrzymają od organów rentowych (ZUS, KRUS):

roczne obliczenie podatku za 2024 r. – formularz PIT-40A lubinformację o dochodach uzyskanych w 2024 r. od organu rentowego – formularz PIT-11A.

Nie będą musieli złożyć do 30 kwietnia br. rocznego zeznania podatkowego, jeżeli łącznie spełnią następujące warunki:

otrzymają za 2024 r. tylko jeden PIT i będzie nim PIT-40A oraz

nie skorzystają z ulg podatkowych,

nie uzyskali w 2024 r. innych dochodów, które mają wpływ na kwotę rocznego podatku (roczny podatek wynosi dokładnie tyle, ile wyliczył organ rentowy w PIT-40A).

Kto musi sam złożyć zeznanie

Natomiast będzie musiał złożyć roczne zeznanie (do 30 kwietnia br.) ten, kto:

otrzyma inne PIT-y od płatników (np. PIT-11 od zleceniodawcy), lub

chce rozliczyć się z małżonkiem albo jako wdowiec/wdowa lub

chce skorzystać z ulg i odliczeń, np. ulgi rehabilitacyjnej (która pozwala m.in. odliczyć wydatki na zakup leków, gdy ich cena przekraczała 100 zł miesięcznie, na pieluchomajtki w kwocie nieprzekraczającej 2280 zł rocznie, na zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne).

Jeżeli dochody wykazane na informacjach od płatników (np. PIT-11) są dla emeryta lub rencisty jedynymi dochodami, to właściwym formularzem do rozliczenia jest PIT-37.

Najprostszym sposobem na jego złożenie jest skorzystanie z usługi Twój e-PIT. Dostęp do niej jest możliwy przez serwis e-Urząd Skarbowy. Chcąc skorzystać z usługi Twój e-PIT, należy się zalogować. Można to zrobić za pomocą:

Profilu Zaufanego (PZ),

aplikacji mObywatel,

e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną,

danymi podatkowymi (trzeba znać sumę swoich przychodów z zeznania za 2023 r. oraz kwotę jednego przychodu z jednej informacji od płatnika za 2024 r.).

Dlaczego warto skorzystać z Twój e-PIT

Dzięki usłudze Twój e-PIT każdy może znaleźć wstępnie wypełnione przez skarbówkę zeznanie roczne. Jest ono automatycznie generowane na podstawie danych, które skarbówka dostaje od płatników (w tym informacje PIT-11, PIT-11A).

Zeznanie można samemu uzupełnić o dane dotyczące np. wykorzystywanych ulg czy wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Uzupełnione zeznanie będzie można złożyć:

elektronicznie za pomocą systemu e-Deklaracje lub

tradycyjnie, w formie papierowej, zanosząc je lub wysyłając do urzędu skarbowego.

Jeżeli emeryt lub rencista nie złoży do 30 kwietnia zeznania za pomocą usługi Twój e-PIT, nie odrzuci go albo nie złoży zeznania w inny sposób (np. papierowo), to jego zeznanie przygotowane przez skarbówkę (w ramach usługi Twój e-PIT) zostanie automatycznie zaakceptowane z upływem 30 kwietnia.

Będzie tak również, jeżeli emeryt lub rencista niczego nie zrobi po otrzymaniu od organu rentowego informacji PIT-11A, tzn. nie wprowadzi żadnych zmian do swojego zeznania PIT-37 przygotowanego przez skarbówkę. ©℗