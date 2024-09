Wciąż można składać wnioski o bon energetyczny. Świadczenie to ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów energii elektrycznej, gazu i ciepła systemowego. Jak złożyć wniosek o bon energetyczny? W artykule podajemy wzór wniosku oraz instrukcję, która w 10 krokach tłumaczy, co wpisać we wniosku o bon energetyczny.